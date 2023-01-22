به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طی آذر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادلهشده در آذر ماه به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (آبان ماه) به ترتیب معادل ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.
شاخص نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در آذرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش میدهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، ۸.۵ درصد بوده و در ماه قبل از آن، ۹.۳ درصد را نمایش میدهد.
در آذرماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک مبادله شد که بیش از ۹۳ درصد این چکها وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، طی آذر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
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