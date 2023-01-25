گردش مالی سلول های بنیادی در ۲۰۲۹ به ۱۵۳بیلیون دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در درحاشیه یکصدو شصت و نهمین جلسه شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه افزود: بخش دوم جلسه درباره سند سلول های بنیادی بود این رشته، یک زمینه بسیار رشد کننده در سطح جهان است و در سطح جهانی سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱، در این زمینه ۲/۷ بیلیون دلار بوده است.

وی افزود: گردش مالی که برای آن در سال ۲۰۲۹ پیش بینی می شود، ۱۵۳ بیلیون دلار است که در کشور ما خوشبختانه رشد خوبی داشته است.

دبیر ستاد نقشه علمی کشور ادامه داد: چون سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده وضعیت پیشرفت آن نیز در ستاد نقشه جامع علمی کشور رصد می شود و پیش بینی اعضای ستاد این است که پزشکی آینده بیشتر بر محوریت سلول های بنیادین است و به جای استفاده از داروهای مختلف، راه حل خیلی از بیماریها در خلقت سلول توسط خداوند باری تعالی است.

دبیرستاد نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: کشورما در محصولات تایید شده سلول های بنیادی در سطح جهان رتبه ششم را دارد و در حال حاضر ما دراین زمینه ۶ محصول داریم که از سازمان غذا و دارو تایدیه خود را دریافت کرده اند.

وی افزود: ۱۳ محصول دیگر سلول‌های بنیادی در نوبت تایید هستند و همچین اهداف سند سلول های بنیادی بسیار متعدد است که همه رصد می شود و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان دراین زمینه فعال هستند.