۱۰ نکته طلایی که بیماران مبتلا به کبد چرب باید بدانند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیماری کبد چرب اصطلاحی است که برای تجمع چربی در کبد استفاده می‌شود. بیماری کبد چرب به طور معمول در افرادی که دارای اضافه وزن یا چاقی هستند بیشتر از سایر افراد دیده می‌شود. بیماری کبد چرب از طریق سونوگرافی کبد قابل تشخیص است و با استفاده از آزمایش خون نیز معمولاً می‌توان از افزایش آنزیم‌های کبدی باخبر شد.

در صورتی که این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده و مدیریت شود، می‌توان از بدتر شدن آن جلوگیری کرد و میزان چربی در کبد را کاهش داد.

۱۰ نکته که اگر کبد چرب دارید باید بدانید

بنابر آنچه در مقاله کبد چرب مجله سلامت دکترتو آمده؛ کبد چرب یک بیماری بسیار شایع است که تصور می‌شود که از هر پنج نفر، یک نفر را به خود مبتلا می‌کند. این اعداد احتمالاً یک تخمین محافظه کارانه است و رقم واقعی احتمالاً یک در سه خواهد بود.

بنابراین به منظور کمک به افراد در معرض خطر این بیماری، ۱۰ مورد از احتیاطات لازم را ذکر کرده‌ایم تا شاید برای این افراد کمک کننده باشد و بتواند در درمان کبد چرب به آن‌ها کمک کند؛

پیروی از یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات

رژیم غذایی مناسب برای کبد چرب حذف شکر، آرد تصفیه شده و غذاهای حاوی این مواد است. باید از تمام غذاهایی که قند اضافه دارند خودداری کنید. اگر اضافه وزن دارید و کاهش وزن برای شما دشوار است، حذف همه غلات و داشتن یک رژیم بدون غلات مؤثرتر است.

افزایش مصرف غذای خام گیاهی

سبزیجات و میوه‌های خام بهترین مواد غذایی برای بهبود کبد هستند. این غذاهای خام به پاکسازی و ترمیم فیلتر کبد کمک می‌کنند، به طوری که می‌تواند چربی و سموم بیشتری را از جریان خون به دام بیندازد و حذف کند. سبزیجات (سالادهای پخته و خام) و میوه‌های تازه را به وفور مصرف کنید و سعی کنید یک یا دو بار در طول روز سالاد مصرف کنید.

مصرف پروتئین با هر وعده غذایی

منابع خوب پروتئین عبارتند تخم مرغ، تمامی غذاهای دریایی تازه یا کنسرو شده (توجه کنید که باید از غذاهای دریایی دودی یا سرخ شده پرهیز کنید.)، گوشت قرمز تازه بدون چربی و پودر پروتئین آب پنیر.

اجتناب از مصرف چربی‌های ناسالم

این چربی‌ها شامل تمام غذاهای سرخ شده، گوشت‌های فرآوری شده و کنسرو شده، روغن.های گیاهی، اسیدهای چرب ترانس موجود در مارگارین‌ها و روغن‌های پخت و پز ارزان است. از مصرف روغن‌های هیدروژنه موجود در غذاهای فرآوری شده و تنقلات خودداری کنید (برچسب‌های روی غذاها را بخوانید تا ببینید آیا روغن‌های گیاهی هیدروژنه دارند یا خیر). از خوردن خامه و پنیر خامه‌ای خودداری کنید چرا که برای کسانی که کبد چرب دارند بسیار غنی بوده و سنگ‌های صفراوی را تشدید می‌کنند.

مصرف منظم آب سبزیجات خام و تازه

کبد چرب یک کبد ملتهب است و آب سبزیجات خام یک داروی طبیعی ضد التهابی قوی است. اگر کبد چرب دارید، سلول‌های کبد شما به شدت به ویتامین‌ها، مواد معدنی و رنگدانه‌های آنتی اکسیدانی موجود در سبزیجات خام تازه نیاز دارد. آبمیوه‌های طبیعی درمانی هستند، زیرا علاوه بر سبزیجاتی که در سالاد برای ناهار و شام استفاده می‌شود، مواد مغذی بیشتری را فراهم می‌کنند.

داشتن یک برنامه ورزشی منظم

یک برنامه ورزشی منظم مهم است زیرا باعث افزایش سرعت متابولیسم و کاهش سطح انسولین می‌شود. لطفاً برای انجام مداوم تمرینات ورزشی زمان کافی بگذارید. هنگامی که عملکرد کبد خود را بهبود بخشید، متوجه خواهید شد که انرژی بسیار بیشتری دارید و وضعیت ذهنی و خلق و خوی شما نیز بسیار بهتر از گذشته است. بنابراین شما انرژی بیشتری برای دستیابی به چیزهایی خواهید داشت که قبلاً برای انجام آن‌ها تلاش می‌کردید.

مصرف ویتامین‌ها

هر روز یک ویتامین کمکی برای کبد خود را مصرف کنید. این ویتامین‌ها ترمیم سلول‌های آسیب دیده کبد را تقویت کرده و کارکردهای چربی سوزی و سم زدایی کبد را تسهیل می‌کند. همچنین می‌توانند کاهش وزن را سرعت بخشند.

غلبه بر قند خون ناپایدار

اگر سطح قند خون ناپایدار که یکی از علائم رایج کبد چرب است را دارید، ممکن است برای کنترل هوس خود به کربوهیدرات و به منظور جلوگیری از علائم قند خون پایین به مکمل‌های اضافی نیاز داشته باشید. هنگامی که سطح قند (گلوکز) در خون به سطوح پایین غیرطبیعی کاهش می‌یابد، ممکن است برخی علائم بسیار ناخوشایند و ناتوان کننده ظاهر شوند.

علائم قند خون پایین ممکن است شامل میل شدید به قند و غذاهای پر کربوهیدرات، سرگیجه و احساس سبکی، عرق کردن، تند شدن نبض، احساس خستگی، کاهش بینایی و نیز احساس گیجی باشد. مکمل‌های طبیعی را می‌توان برای بهبود عملکرد انسولین و تثبیت سطح قند خون مصرف کرد. همچنین توصیه می‌شود که در خوردن غذا زیاده روی نکنید و وعده‌های غذایی خود را کنترل کنید.

انجام آزمایشات دوره‌ای

پزشک ممکن است یک یا چند آزمایش تصویربرداری را برای تشخیص این عارضه به بیماران توصیه کند که این موارد شامل سونوگرافی، سی تی اسکن، بیوپسی کبد و ام آر آی است.

عدم مصرف الکل

نوشیدن الکل یا نوشیدنی‌های حاوی الکل در درازمدت و کوتاه‌مدت تأثیری سو بر سلامت کلی بدن شما خواهد داشت. الکل یکی از علل اصلی ابتلاء به کبد چرب معرفی می‌شود. بنابراین اگر مبتلا به کبد چرب هستید، توصیه می‌شود برای درمان کبد چرب مصرف الکل را کنار بگذارید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.