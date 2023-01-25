ایران رتبه سوم جهانی تولید عسل را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خیام نکویی صبح چهارشنبه در آئین آغازین سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل ایران که در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج برگزار شد، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده، ارزش افزوده محصولات کشاورزی ناشی از گرده افشانی زنبور عسل در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۶۰ تا ۱۴۳ برابر ارزش افزوده عسل و بسیاری از محصولات جانبی آن است که نشان می‌دهد اگر هدفگذاری ما دستیابی به امنیت غذایی پایدار است ارزش افزوده‌ای که زنبور عسل می‌تواند از بُعد گرده افشانی ایجاد کند نسبت به اینکه محصولات جانبی آن را استفاده کنیم بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه در مطالعات انجام شده در خصوص گرده افشانی زنبور عسل بین ۷۰ تا ۹۰ برابر ارزش افزوده بیشتری نسبت به عسل و فر آورده‌های جانبی آن دارد بیشتر است، افزود: در گذشته درکشور ما به دلیل اینکه خیلی مقوله امنیت غذایی مهم نبود روی آن تمرکز نمی‌کردیم ولی باید یک راهبرد جدیدی در کشور در استفاده از زنبور عسل داشته باشیم.

خیام نکویی با تاکید بر اینکه بایستی بر روی گرده افشانی زنبور عسل برای افزایش کمی و کیفی گیاهان زراعی و باغی تمرکز بیشتری شود، تصریح کرد: این موضوع باید در دستور کار پژوهشگران و زنبورداران قرار بگیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاریخچه زنبورداری در ایران یک قدمت بسیار کهن دارد و آثاری که از ۸۰۰ سال قبل از میلاد در استان لرستان کشف شده نشان می‌دهد قدمت استفاده از این دانش و فناوری در کشورمان فوق العاده طولانی است.

وی افزود: در زمان حاضر ایران از نظر تولید عسل رتبه سوم بعد از کشورهای چین و ترکیه را دارد ولی متأسفانه ارزش افزوده‌ای که حاصل کشور می‌شود متناسب با این رتبه نیست که دلیل آن عدم رسوخ دانش و فناوری در این مقوله مهم است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: ۱۵۰ هزار زنبور دار کشور در ۱۱۰ هزار زنبورستان سال گذشته ۱۱۲ هزار تن عسل تولید کردند که باید با استفاده از فناوری‌های موجود برای محصول عسل ارزش افزوده پیدا کرد.