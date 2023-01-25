تربیت ۵۰۰۰ فرمانده «دختران حاج قاسم» در کشور

حجت الاسلام حامد تقدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: رویداد یکصدا ایران، رویداد بچههای فعال دغدغه مند قلم به دست رسانهای است که میخواهند در مسیر جهاد تبیین با تلفن همراه، با هنرمندیها و با استعدادهای خود گام دوم انقلاب را محقق کنند.
رئیس بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامی گلستان افزود: در این رویداد طی سه روز، دانش آموزان با تولیدات رسانهای خود در قالب فیلم، پادکست، کلیپ، انیمیشن و غیره هنر خود را به تصویر خواهند کشید، دانش آموزانی که میخواهند گفتمان انقلاب و جهاد تبیین را رقم بزنند.
وی بیان کرد: بنیاد ملی نوجوانان، شبکه راهبری نوجوانان سازمان تبلیغات بوده و تلاش میکند توجه ویژهای به مخاطب نوجوان داشته باشد.
تقدیری از وجود ۲۰۰ مدرسه صدرا در کشور خبرداد و گفت: مجموعه راه مربی که وظیفه آن توانمندسازی مربیان و فرهنگیان بوده و مجموعه کوله پشتی با برگزاری اردوهای تربیت محور تلاش میکنند، اهداف انقلاب را به پیش ببرند.
رئیس سازمان مدارس صدرا گفت: دو حوزه خوب شامل دختران حاج قاسم و پسر نوآوین داریم و در مجموع پنج هزار فرمانده دختران حاج قاسم تربیت شده که شبکه خوبی است.
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