به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد شیوه عرضه خوردو، اظهار داشت: در خصوص بحث خودرو نگاه دولت این است که ببینیم به چه شیوه بهتری مصرف کنندگان واقعی یعنی مردم میتوانند به خودروی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر دسترسی راحت تری داشته باشند.
سخنگوی دولت افزود: باید اجازه دهیم نظرات نهادهای تخصصی و کارشناسی این حوزه به جمع بندی برسد تا در نهایت هر شیوهای که مناسبتر و به نفع مردم است، عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اینکه دلالان بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند و سودی به جیب دلالان برود و یا اینکه از سوی دستگاههای نظارتی یا هر مجموعهای به نهادهای تخصصی و کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم گیری کند، اثرش استمرار مشکلات چند ده سالهای است که در حوزه خودرو داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم باید اجازه دهیم نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر شیوهای که مناسبتر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر دخالتی در کار نهادهای تخصصی نمیکند تا بهترین شیوه به نفع مصرف کننده اعمال شود.
سخنگوی دولت گفت: دولت دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کالا و چه شورای رقابت نمیکند و هر تصمیم بگیرند به همان ملتزم خواهیم بود.
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