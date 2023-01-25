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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱

بهادری جهرمی در حاشیه هیئت دولت:

دولت دخالتی در مورد عرضه خودرو ندارد/ کارشناسان تصمیم می‌گیرند

دولت دخالتی در مورد عرضه خودرو ندارد/ کارشناسان تصمیم می‌گیرند

سخنگوی دولت گفت: دولت در مورد خودرو دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کالا و چه شورای رقابت نمی کند و هر تصمیم بگیرند به همان ملتزم خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد شیوه عرضه خوردو، اظهار داشت: در خصوص بحث خودرو نگاه دولت این است که ببینیم به چه شیوه بهتری مصرف کنندگان واقعی یعنی مردم می‌توانند به خودروی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر دسترسی راحت تری داشته باشند.

سخنگوی دولت افزود: باید اجازه دهیم نظرات نهادهای تخصصی و کارشناسی این حوزه به جمع بندی برسد تا در نهایت هر شیوه‌ای که مناسب‌تر و به نفع مردم است، عملیاتی شود.

وی ادامه داد: اینکه دلالان بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند و سودی به جیب دلالان برود و یا اینکه از سوی دستگاه‌های نظارتی یا هر مجموعه‌ای به نهادهای تخصصی و کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم گیری کند، اثرش استمرار مشکلات چند ده ساله‌ای است که در حوزه خودرو داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم باید اجازه دهیم نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر شیوه‌ای که مناسب‌تر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر دخالتی در کار نهادهای تخصصی نمی‌کند تا بهترین شیوه به نفع مصرف کننده اعمال شود.

سخنگوی دولت گفت: دولت دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کالا و چه شورای رقابت نمی‌کند و هر تصمیم بگیرند به همان ملتزم خواهیم بود.

کد مطلب 5691893
طیبه بیات

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      1 0
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      عزیز جوان سال ، با همین کارشناس بازیها لگن سازان گرامی رسیدن به این جایگاه و جبروت...
    • حامی ولایت IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام با تشکر از منبع انعکاس خبر از خبرگزاری مهر...در ادامه گفته های آقای جهرمی باید این موضوع خودرو با این همه هجمه و پرفروش به سمع دولت برسد وبا کارشناسی بی آسیب روند واگذاری انجام شود تا در آینده مشکلات به پای دولت زحمت کش نوشته نشود. یاعلی مدد ۵۶۳

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