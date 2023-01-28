خدمات رایگان دامپزشکی هدیه دولت به دامداران روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد در نخستین جلسه مشترک قرارگاه جهاد تبیین و جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد بزرگداشت دهه فجر اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در تمام شهرستان‌های استان هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات رایگان انجام شده است، افزود: خدمات واکسیناسیون، سم‌پاشی، معاینه و درمان از جمله خدماتی است که به روستاییان و بهره‌برداران ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه از تمام ظرفیت دامپزشکان بخش خصوصی برای ارائه خدمات رایگان از جمله درمان و دارو در دهه فجر امسال بهره گرفته می‌شود، افزود: شورای مرکزی نظام دامپزشکی استان نیز با همکاری ۸۰۰ دامپزشک فعال از مجموع ۲۸۰۰ عضو نظام دامپزشکی در روستاها به خصوص روستاهای مناطق محروم خدمت ارائه می دهد.

بهداد اعلام کرد: از دیگر برنامه‌های مهم که در دهه فجر امسال برگزار می‌شود، جشن بزرگ دهه فجر در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی است و علاوه بر اینکه همکاران بخش دولتی نسبت به برگزاری مراسم دهه فجر اقدام می‌کنند توسط بخش خصوصی نیز این دهه گرامی داشته می‌شود.

وی بیان کرد: با هماهنگی که در شهرستان‌ها انجام‌شده است گروه‌های جهادی ساماندهی شده و بعد از برگزاری مراسم بدرقه این گروه‌ها فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند.

بهداد افزود: مناسبت های ملی مانند دهه فجر بهترین فرصت برای بیان اقدامات انجام‌گرفته در ادارات و سازمان‌هاست و اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز آمادگی دارد با برگزاری نشست‌های خبری این مهم را انجام دهد.