حمید قویدل در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات اعزام تیم و اقلام امدادی به خوی در پی زلزله شب گذشته در این منطقه اظهار کرد: به دنبال وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری که در شهر خوی آذربایجان غربی ۱۱ تیم عملیاتی متشکل از ۳۲ نفر با ۱۱ دستگاه خودروی آمبولانس و کمکدار سبک به منطقه زلزلهزده اعزام شدند.
وی افزود: این تیمها در قالب تیمهای ارزیاب، واکنش سریع، آنست، جستجو و نجات، ارتباطات و پشتیبان با تجهیزات کامل بودند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل تصریح کرد: به علت شدت و بزرگی زمینلرزه طبق اطلاعات دریافتی از شعبات تابعه هماکنون ۱۰ شعبه شهرستانهای تابعه، ۱۳ پایگاه امداد و نجات بین شهری و تیمهای پشتیبانی استان اردبیل در آمادگی کامل برای امدادرسانی به سر میبرند.
قویدل همچنین خاطرنشان کرد: پس از اعزام تیمهای واکنش سریع به منطقه زلزلهزده خوی در آذربایجان غربی نخستین محموله کمکی و اقلام ضروری صبح امروز یکشنبه نهم بهمنماه با ۲ دستگاه تریلی و یک دستگاه کامیون و ۳ دستگاه کامیونت به منطقه زلزلهزده ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه همراه نخستین محموله کمکی ۱۱ نجاتگر پرسنل و داوطلب نیز اعزام شدند، اضافه کرد: این محموله شامل یک هزار و ۸۰۰ تخته موکت، یک هزار و ۴۰۰ بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته، ۸۰۰ تخته پتو و ۳۰۰ دستگاه چادر امدادی بود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل یادآور شد: هلال احمر اردبیل با همکاری شعبات تابعه در حالت آمادهباش بوده و برای ارائه هرگونه خدمات ضروری و آنی آمادگی دارد.
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