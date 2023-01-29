لزوم افزایش سهم خراسان شمالی از اعتبارات ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح یک شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و محکومیت اهانت به قرآن اظهار داشت: دشمن میخواهد پایه و اساس فرهنگ مردم را خشک کند به همین علت به مقدسات توهین میکند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به سردی هوا در هفتههای گذشته گفت: با مدیریت درست دستگاههای مسئول توانستیم این بحران را بدون قطعی گاز خانگی پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی برای دهه فجر افزود: پیروزی انقلاب اسلامی باید باشکوه تر برگزار شود تا نشان دهیم اهداف انقلاب، اهدافی معنوی بوده و ما همچنان پای آرمانها هستیم.
حسین نژاد با بیان این مطلب که مدیران در مراسم دهه فجر در مساجد و محلات حضور داشته باشند گفت: فضاسازی ادارات بویژه استفاده از پرچم بعنوان نماد وحدت و سرکشی از خانواده های شهدا از برنامههای دستگاههای اجرایی در این ایام خواهد بود.
استاندارخراسان شمالی ادامه داد: سهم استان از اعتبارات ملی زیر ۸ دهم است که افزایش این سهم باید در دستور کار قرار گیرد.
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