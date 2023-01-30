به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه یکشنبه در مراسم استقبال از چهل و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهارکرد: خوشبختانه تفاهم نامه پتروشیمی استان پس از یک سال اقدامات حقوقی و اجرایی با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسید و با اجرای این پروژه ۴۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای ۵۶ هزار میلیارد تومانی استان اضافه می شود.

استاندار گلستان گفت: منطقه آزاد اینچه برون گلستان تنها یک مصوبه کاغذی بود که با پیگیری های انجام شده طی هفته گذشته اساسنامه آن ابلاغ شد و رسمیت قانونی پیدا کرد و بر اساس طرح جامع برنامه‌های آتی یکی پس از دیگری آغاز خواهد شد.

وی افزود گفت: بندر خشک اینچه برون که در سفر ریاست جمهوری به استان کلنگ زنی شد مقرر شده با استفاده از ظرفیت ۸۰۰ میلیارد تومانی تهاتر نفتی اجرایی شود.

زنگانه ادامه داد: صادرات غیرنفتی استان در ابتدای دولت سیزدهم به شدت کاهش یافته بود به طوری که تردد کامیون ها از مرز به صفر رسیده بود ولی در حال حاضر روزانه ۱۰۰ کامیون از مرز تردد می‌کنند و تلاش داریم این رقم را به ۲۰۰ کامیون در روز برسانیم و در عین حال هدف ما ارتقای صادرات به بالای ۵۰۰ میلیون دلار است.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه و منطقه آسیای میانه، گفت: خوشبختانه بن‌بست‌های گذشته در ارتباط با همسایگان شمالی شکسته شده است و ارتباطات خوبی با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و جمهوری تاتارستان روسیه برقرار شده است.