به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فرداد در یک گفت و گوی تلویزیونی از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از امروز در ۳ استان دیگر خبر داد و اظهار کرد: پس از اجرای آزمایشی این طرح در استان هرمزگان، این طرح از امروز در ۳ استان دیگر اجرایی می‌شود.

مدیر اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: استان‌های قزوین، گیلان و مرکزی ۳ استانی هستند که از امروز اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در آن‌ها آغاز می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، برای حفظ قدرت خرید مردم قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بر مبنای شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود و دولت بر اساس سبد کالای مشخص‌شده، مابه‌التفاوت قیمت کالا را در طول دوره پرداخت می‌کند. همچنین در این طرح، مردم می‌توانند طبق نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از کالاهای اساسی مرجع را به‌انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار یارانه‌شان خریداری کنند.

به‌گفته فرداد، بر اساس این طرح یارانه یک ماه زودتر در حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود و فرد ۱۰ قلم کالای اعلام‌شده را بعد از شارژ اعتبار می‌تواند خریداری کند، به این صورت که بخشی از قیمت کالا را خودش پرداخت می‌کند و بقیه از یارانه ماه بعد برداشت می‌شود. کالاهای شامل این طرح عبارتند از شیر، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، شکر و برنج.

وی در مورد نحوه خرید بر اساس این طرح توضیح داد: برای مثال روغن مایع ۸۱۰ گرمی قیمتش ۶۲ هزار تومان است، شهریور ۱۴۰۰ قیمت این کالا ۱۴ هزار تومان بوده است، شما ۱۴ هزار تومان را نقداً پرداخت می‌کنید و ۴۸ هزار تومان باقیمانده از یارانه پرداخت می‌شود.

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