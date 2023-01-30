دهه فجر بزرگترین فرصت برای خدمت به مردم و جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری صبح دوشنبه در نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر استان اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک حرکت مردمی عظیم و با محوریت روحانیت در طول تاریخ بی نظیر است و محوری ترین انقلاب در دنیا است که با مردم شکل گرفت و به اقتدار رسید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل این نهضت عظیم به دنبال ضربه زدن به آن و متوقف کردن این حرکت بودند و هدف دشمن مقابله با الگو شدن انقلاب برای سایر کشورها است و البته ملت ایران هوشیار است و همواره با حضور معنا دار خود توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

وی تاکید کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی نتیجه گفتمان و هدایت‌های امامین انقلاب است و این اقتدار روز افزون کشور و استقلال همه جانبه برای مردم افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

نظری با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی با محوریت روحانیت بزرگترین افتخارات و دستاوردها را خلق کردند، گفت: امروز این دستاوردهای عظیم باید به اطلاع مردم برسد و جوانان به خوبی از اقدامات و تحولات عظیم در بخش‌های مختلف آگاه شوند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم، ارتباط چهره به چهره با آنها و جهاد تبیین با بیان دستاوردهای عظیم انقلاب رویکرد مسئولین در دهه فجر باشد، افزود: همچنین ایجاد فضای شور و نشاط با القای امیدآفرینی و ترسیم آینده درخشان انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

نظری افزود: مدیران و مسئولین باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم برسانند و از فرصت عظیم دهه فجر استفاده کنند و مدیری که توانایی چنین کاری ندارد صلاحیت و شایستگی مدیریت ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: در بیان و تبیین اقدامات و دستاوردهای نظام اسلامی کوتاهی صورت گرفته و باید این عقب ماندگی جبران شود و اصحاب رسانه باید با مجاهدت و تلاش شبانه روزی در این راستا به مدیران کمک کنند.

وی اضافه کرد: آمادگی همه جانبه برای استقبال از برنامه‌های دهه فجر از روز یازدهم بهمن ماه یک ضرورت مهم است و برگزاری برنامه‌های فاخر و اثرگذار همراه با خلاقیت و ابتکار برای نوجوانان و جوانان یک ضرورت مهم است.