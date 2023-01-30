به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نشست هم‌اندیشی با حضور حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران، خاصه باف مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و مدیران ادارات سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق ۲۲ گانه به میزبانی شهرداری منطقه ۳ تهران برگزار شد

جوانی در این نشست از آغاز نهضت پارکینگ‌سازی در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به وجود معضل پارکینگ در شهر تهران چند مجموعه پارکینگ طبقاتی روتاری خریداری شده که در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

شهردار منطقه ۳ تهران خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین پروژه‌های مشارکتی این منطقه که از مصوبات شهردار تهران در بازدید قرار خدمت نیز بوده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی نیایش با مشارکت سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و بخش خصوصی است.

وی در ادامه اظهار کرد: به طور حتم همکاری مستمر مناطق، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی نتایج ارزنده‌ای را برای شهرداری تهران در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهر و شهروندان به ارمغان خواهد آورد.

در ادامه خاصه باف مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به لزوم شناخت نقاط قوت و موانع احتمالی در شناخت فرصت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه گذاری شهر تهران این جلسات به صورت منظم در مناطق برگزار خواهد شد تا با همفکری، راهکار لازم در این خصوص اندیشیده شود.

خاصه باف با بیان اینکه حلقه گمشده حوزه سرمایه گذاری تعامل بهینه و هنر گفتمان است، تصریح کرد: در آسیب شناسی که در حوزه سرمایه گذاری شهرداری تهران انجام شده اقشار سرمایه گذار شناسایی شده اند که با استفاده از این ظرفیت ضمن حفظ حقوق شهرداری و بیت المال، خدمات رسانی به شهروندان تسریع خواهد شد.

همچنین ولی زاده معاون مالی و اقتصاد شهرداری منطقه نیز گزارشی از عملکرد اداره سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی، فرصت‌های سرمایه گذاری، موانع و معضلات موجود در بعضی از این پروژه‌ها ارائه نمود.