افزایش ۱۰ درصدی ترافیک صبحگاهی/ توصیه به رانندگان در هوای بارانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی اظهار داشت: با توجه به بارش باران در سطح معابر پایتخت و استفاده بیشتر شهروندان از خودروهای شخصی رعایت چند نکته اساسی به رانندگان وسایل نقلیه توصیه میشود که با به کارگیری آنها از میزان بروز تصادفات میتوان تا حدود زیادی کاست.
وی گفت: نکته مهم رانندگی در آب و هوای بارانی این است که رانندگان با توجه کامل به مقابل و اطراف برانند، سرعت مجاز و مطمئنه را رعایت نمایند و در نظر داشته باشند با توجه به کاهش میدان دید راننده، رانندگی در این آب و هوا نیازمند دقت بیشتری است.
شریفی افزود: بارش باران احتمال برخورد و تصادفات خودروها را بهعلت لغزنده بودن سطح آسفالت و معابر چندین برابر میکند. به همین دلیل است که رانندگی در این شرایط سعه صدر بیشتری از رانندگان را میطلبد و با توجه به لغزنده بودن معابر رانندگان میبایست فاصله طولی بیشتری را با خودروی مقابل رعایت نمایند تا امکان تصادف را به حداقل ممکن برسانند تا اگر اتفاقی افتاد بتوانند خودروی خود را کنترل کرده و از تصادف با خودروی جلویی اجتناب ورزند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت نکته مهم دیگر بازدید و رفع نقص سیستمهایی مانند تهویه و برف پاک کن قبل از شروع بارندگیها است که این دو مورد در رانندگی مطلوب و دید مناسب میتواند بسیار اثرگذار بوده و کارکرد برف پاک کن میتواند باعث کاهش تصادفات گردد.
وی به رانندگان توصیه کرد که در روزهای بارانی حتماً با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را با خودروی مقابل بیش از پیش رعایت کرده و از عجله و شتاب در رانندگی خودداری نمایند.
سرهنگ شریفی اظهار داشت: با آغاز بارندگیهای صبح سه شنبه شاهد افزایش ۱۰ درصدی ترافیک در سطح شهر تهران بوده ایم.
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