دریافت 15 MB کد مطلب 5696720 https://mehrnews.com/xZrFC ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۵ کد مطلب 5696720 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۵ تصاویری از بارش شدید برف در گیلاوند دماوند همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور؛ بارش بارف از صبح امروز در گیلاوند آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط بارش برف و باران در اکثر مناطق کشور تاخیر ۲ساعته فعالیت ادارات دماوند در روز سه شنبه به دلیل بارش برف افزایش ۱۰ درصدی ترافیک صبحگاهی/ توصیه به رانندگان در هوای بارانی برچسبها بارش برف برف و کولاک برف برف و یخبندان شهر تهران گیلاوند شهرستان دماوند
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