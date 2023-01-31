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کد مطلب 5696720
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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۵

تصاویری از بارش شدید برف در گیلاوند دماوند

تصاویری از بارش شدید برف در گیلاوند دماوند

همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور؛ بارش بارف از صبح امروز در گیلاوند آغاز شد.

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