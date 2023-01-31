به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری اعلام برنامه‌های مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور محمدرضا شرفی خبوشان مدیر کل مرکز آفرینش‌های ادبی، تیمور آقامحمدی دستیار ویژه مرکز و مسئول امور استان‌های آفرینش‌های ادبی و محمود حبیبی‌کسبی مدیر دفتر شعر آئینی در محل حوزه هنری برگزار شد.

محمدرضا شرفی خبوشان در این نشست گفت: برنامه‌های مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژه‌ای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیام‌های انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اشاره به حضور جدی شاعران و نویسندگان در عرصه‌های مختلف انقلاب گفت: وقتی صحبت از برگزاری فعالیت‌هایی برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود، نویسندگان و شاعران در خط مقدم و اصلی این برنامه‌ها هستند.

شرفی خبوشان برنامه‌های مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دو دسته تقسیم کرد که برخی از آنها در ایام دهه فجر برگزار می‌شوند و بخش دیگری از برنامه‌ها در ایام دهه فجر آغاز می‌شوند و در طول سال ادامه پیدا می‌کنند.

افتتاح «اثرخانه»

وی در معرفی برنامه‌های مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سالگرد پیروزی انقلاب گفت: سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی با عنوان «اثرخانه» ۱۷ بهمن ماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری افتتاح می‌شود. این برنامه قرار است مدرسه بزرگی برای شاعران و نویسندگان علاقه‌مند باشد و بستری برای کسب تجربه و پیوستن به جامعه حرفه‌ای فراهم کند.

مدیر کل مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری افزود: در این رویداد، آثار علاقه‌مندان به شعر و داستان مورد استقبال شاعران و نویسندگان قرار می‌گیرد و اساتید و منتقدان این حوزه به بررسی و نقد آثار خواهند پرداخت.

«اثرخانه»، سامانه مدرسه همگانی شعر و داستان

شرفی خبوشان سامانه اثرخانه را سامانه مدرسه همگانی شعر و داستان معرفی و گفت: «اثرخانه» به نوعی تحقق عدالت آموزشی در حوزه شعر و داستان است؛ چراکه افراد از مناطق دوردست را به اساتید این حوزه متصل می‌کند.

وی ادامه داد: در این برنامه ما شاهد اتفاق نوینی در عرصه علاقه‌مندان به شعر و داستان خواهیم بود و پیش‌بینی می‌کنیم این طرح با حضور ۲۰ منتقد، جمعیت آماری دو هزار نفری اهالی ادب را پوشش دهد.

مدیر کل مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری دومین برنامه این مرکز را آغاز «رویش ۴۴ رمان در باغ رمان ایرانی» معرفی کرد و افزود: باغ رمان ایرانی که ۱۹ بهمن ماه در تماشاخانه ماه افتتاح می‌شود، مفصل‌ترین برنامه ما در سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: «رویش ۴۴ رمان در باغ رمان ایرانی» برای نوشته شدن ۴۴ رمان توسط رمان اولی‌ها، برنامه‌ریزی شده است؛ بر این اساس رمان‌نویسانی که آماده نوشتن اولین رمان خود هستند شناسایی شده‌اند تا در دوره ۷ ماهه زیر نظر اساتید شرکت کنند و با انتخاب مضامین پیشنهاد شده و مرتبط با انقلاب اسلامی ۴۴ رمان به نگارش در آورند و آثار توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود.

شرفی خبوشان با بیان اینکه «باغ رمان ایرانی» نشان‌دهنده این است که بعد از ۴۴ سال فعالیت به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم شاهد ورود جوانانی باشیم که بتوانند ۴۴ رمان با موضوع انقلاب اسلامی خلق کنند، گفت: باغ رمان ایرانی عامل اتصال پیشکسوتان و جوانان در عرصه رمان‌های متعالی با محتوای ارزشمند است که خود می‌تواند یک دستاورد باشد.

وی همچنین از تقدیر از سیدحسن حسینی‌ارسنجانی که عمر خود را برای نوشتن رمان صرف کرده، در افتتاحیه «باغ رمان ایرانی» خبر داد و گفت: ارسنجانی به صورت نمادین نهالی در حوزه هنری خواهد کاشت.

مهم‌ترین جایزه ادبی کشور برگزار می‌شود

مدیر کل آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همچنین به جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی با عنوان جایزه «امیرحسین فردی» اشاره کرد و گفت: بعد از وقفه دوساله به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، سیزدهمین دوره این جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی را در این ایام افتتاح می‌کنیم.

وی افزود: سیزدهمین جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی با دوره‌های پیشین خود تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه نزدیک به نیم میلیارد تومان به آثار برتر این دوره، جایزه نقدی اعطا خواهیم کرد. بر این اساس در سیزدهمین جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی، برای رمان بزرگسال ۲۰۰ میلیون تومان، برای رمان نوجوان ۱۰۰ میلیون تومان، برای مجموعه داستان ۱۰۰ میلیون تومان و برای مجموعه شعر ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

شرفی خبوشان گفت: جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی به آثار پیش از انتشار و آماده انتشار تعلق می‌گیرد و این جایزه، هم به لحاظ میزان مبلغ اهدایی و هم حضور نویسندگان حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین جایزه ادبی کشور است.

وی در معرفی برنامه‌های تبیینی و پژوهشی این مرکز گفت: برنامه‌های تبیین محور که به بیان دستاوردها می‌پردازد، شامل رویدادی با محوریت تأثیر و تأثر ادبیات عاشورایی و انقلاب است که تحت عنوان «لاله هزار ساله» با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران روز ۱۲ بهمن ماه در سالن طاهره صفارزاده برگزار می‌شود.

مدیر کل مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گفت: نشست تخصصی تحلیل شعار و شعار نویسی ایام انقلاب اسلامی نیز با عنوان «لحن دیوارها» نگاه مقایسه‌ای شعارنویسی در دوره انقلاب با شعارنویسی‌های اخیر دارد که ۱۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی تحلیل دستاوردهای داستان انقلاب اسلامی را با عنوان «در کوچه‌های انقلاب» از دیگر برنامه‌های مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری معرفی کرد و افزود: این رویداد که ۱۶ بهمن ماه در سالن طاهره صفارزاده برگزار خواهد شد، به بررسی چیستی رمان انقلاب اسلامی با حضور اساتید می‌پردازد.

شرفی خبوشان همچنین به نمایشگاه سیار به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه هنری و مرکز آفرینش‌های ادبی در زمینه ترجمه آثار ادبی به زبان‌های مختلف، اشاره کرد و گفت: آنچه از ادبیات انقلاب اسلامی ترجمه شده و در کشورهای دیگر منتشر شده در حاشیه برنامه‌هایی که در سالن‌های مختلف حوزه هنری برگزار می‌شود، به مخاطبان معرفی خواهد شد.

وی در ادامه به مشارکت حداکثری شاعران و نویسندگان انقلاب اسلامی در رویدادهای مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری پرداخت و گفت: ۱۰۸ نویسنده، شاعر، منتقد، صاحب‌نظر و اندیشمند در رویدادهای مرتبط با سالگرد انقلاب اسلامی همکاری دارند که برای جامعه آماری ۴ هزار نفر برنامه خواهند داشت.