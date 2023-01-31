دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نخستین جلسه کمیسیون با ریاست محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ امروز یکشنبه دهم بهمن ماه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر فرهنگ در ابتدای این جلسه در خصوص اهمیت و جایگاه والای این کمیسیون گفت: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموعه مغتنمی برای نظام به شمار می‌رود که بر اساس قانون به تصویب رسیده است و تحقق اهداف ترسیم شده آن لازم الاجرا است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از سال‌ها تلاش دبیر سابق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص حضور فرشاد مهدی پور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ به عنوان دبیر جدید این کمیسیون گفت: آقای مهدی پور از چهره‌های باسابقه و شناخته شده اهالی رسانه محسوب می‌شود که امیدواریم با توجه به انگیزه‌های قوی که ایشان برخوردار است، کمیسیون و دبیرخانه آن فعال‌تر از گذشته عمل کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه می‌بایست در دوره جدید فعالیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی ظرفیت‌های کمیسیون فعال شود، گفت: امیدواریم در این دوره بتوانیم به اهداف مدنظر قانونگذار در این حوزه دست پیدا کنیم و در نتیجه با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط دوره‌ای درخشان برای کمیسیون رقم خورد.

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دستور جلسه «بررسی موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ارتقای زیرساخت سامانه» و «بررسی نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و با حضور نمایندگانی از نهادهای مرتبط در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.