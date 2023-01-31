به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی در روز بارانی تهران گفت: ترافیک شهر کشنده شده است زمانی که باران می‌بارد شهر تهران قفل می‌شود و سبک رانندگی تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط ترافیکی نیز اتوبوس‌ها در ترافیک می‌مانند.

چمران درباره وضعیت شهر گفت: از شب گذشته شهرداران در وضعیت آماده باش قرار داشتند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز در لایحه بودجه در ارتباط با حمل و نقل اقدام انقلابی صورت می‌گیرد گفت: برای سال جاری پیش پرداخت ۶۰۰ اتوبوس واریز شده اما حدود ۱۵۰ اتوبوس دریافت کرده‌ایم.

وی گفت: یکی از کارخانه‌های خودروساز گفته است تا پایان سال می‌تواند ۴۰ دستگاه اتوبوس تحویل دهد و مقرر شده است علاوه بر این ۴۰ دستگاه ۲ هزار دستگاه جز سهمی که وزارت کشور می‌دهد خریداری کنیم.

چمران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره وضعیت چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و چرایی خاموش بودن آنها گفت: سازمان حمل و نقل نگهداری چراغ‌ها را برعهده دارد و پلیس نباید در دستکاری زمانبندی چراغ دخالت دارد و پیشنهاد این است که دخالت‌ها صورت نگیرد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به انحلال شرکت کنترل کیفت هوای تهران گفت: موضوع انحلال شرکت کنترل کیفیت هوا مطرح نیست وجود دین شرکت ضروری است اما شاید نیاز باشد در خصوص آن در شورای شهر بررسی‌ها صورت گیرد.