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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۸

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد؛

پلیس در چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دخالت نکند

پلیس در چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دخالت نکند

رئیس شورای شهر تهران گفت:سازمان حمل و نقل نگهداری چراغ‌ها را برعهده دارد و پلیس نباید در دستکاری زمانبندی چراغ دخالت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی در روز بارانی تهران گفت: ترافیک شهر کشنده شده است زمانی که باران می‌بارد شهر تهران قفل می‌شود و سبک رانندگی تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط ترافیکی نیز اتوبوس‌ها در ترافیک می‌مانند.

چمران درباره وضعیت شهر گفت: از شب گذشته شهرداران در وضعیت آماده باش قرار داشتند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز در لایحه بودجه در ارتباط با حمل و نقل اقدام انقلابی صورت می‌گیرد گفت: برای سال جاری پیش پرداخت ۶۰۰ اتوبوس واریز شده اما حدود ۱۵۰ اتوبوس دریافت کرده‌ایم.

وی گفت: یکی از کارخانه‌های خودروساز گفته است تا پایان سال می‌تواند ۴۰ دستگاه اتوبوس تحویل دهد و مقرر شده است علاوه بر این ۴۰ دستگاه ۲ هزار دستگاه جز سهمی که وزارت کشور می‌دهد خریداری کنیم.

چمران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره وضعیت چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و چرایی خاموش بودن آنها گفت: سازمان حمل و نقل نگهداری چراغ‌ها را برعهده دارد و پلیس نباید در دستکاری زمانبندی چراغ دخالت دارد و پیشنهاد این است که دخالت‌ها صورت نگیرد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به انحلال شرکت کنترل کیفت هوای تهران گفت: موضوع انحلال شرکت کنترل کیفیت هوا مطرح نیست وجود دین شرکت ضروری است اما شاید نیاز باشد در خصوص آن در شورای شهر بررسی‌ها صورت گیرد.

کد مطلب 5696751
مهشید جعفری معظم

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