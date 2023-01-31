۱۶هزار میلیارد ریال در بخش صنعت استان سمنان سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع دهه مبارک فجر به میزبانی سالن جلسات اداره کل صمت سمنان ضمن بیان اینکه ۲۸ پروژه طی ایام الله دهه فجر در سطح استان سمنان به بهره برداری میرسد، ابراز داشت: به نظر میرسد این طرحها بتواند به رونق اقتصادی هر چه بیشتر استان سمنان کمک کرده و وضعیت اشتغال را بهبود بخشند.
وی ضمن بیان اینکه برای افتتاح این طرحها بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان سمنان شده است، افزود: استان سمنان از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه سرمایهگذاری برخوردار بوده و شرایط لازم برای سرمایه گذاران کاملاً مهیا است.
رئیس سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه افتتاح این طرحها میتواند منجر به اشتغال آفرینی و کاهش نرخ بیکاری در استان شود، ابراز داشت: با بهرهبرداری از این واحدها برای حدود یک هزار و ۲۲۰ نفر شغل مستقیم ایجاد میشود.
احمدی در ادامه تصریح کرد: پروژههای قابل افتتاح در حوزههای مختلفی از جمله تولید محصولات شیمیایی و پلاستیکی، انواع لامپ و محصولات الکتریکی، آسانسور، لوازم خانگی و آشپزخانه، داروهای انسانی، صنایع معدنی و تولید مس کاتد، کنسانتره مس و سرب و گرانول، صنایع سلولزی، فعالیتهای بسته بندی، لوازم تحریر و غیره هستند.
وی افزود: با حضور مقامات استانی و کشوری این طرحها در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر و سرخه فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز و به چرخه اقتصادی افزوده خواهند شد.
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