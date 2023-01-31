طرح مجازات افراد برای اظهارنظر به هیچ کمیسیونی ارجاع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در تذکری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ارائه طرح حق نمایندگان است. این در حالی است که علیه مجلس به دلیل برخی طرح‌ها هجمه ایجاد شده و به بهانه آن مجلس را زیر سوال بردند.

وی متذکر شد: بحثی مطرح شده که تعدادی از نمایندگان طرحی داده که به موجب آن افراد به دلیل اظهارنظرشان مجازات شوند. این طرح هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و تا زمان تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان کسی نمی‌تواند در مورد آن اظهارنظر کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وظیفه ما دفاع از مجلس است. مجلس یازدهم طرح‌های اقتصادی خوبی را به قانون تبدیل کرده و هیچ موقع حرفی از این طرح‌های خوب گفته نمی‌شود.

علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: این از مظلومیت مجلس انقلابی است که قصاص قبل از جنایت می‌کنند. طبق قانون نمایندگان می‌توانند طرح ارائه کنند اما زمانی تبدیل به قانون می‌شود که بعد از تصویب در صحن علنی به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما از نقد استقبال می‌کنیم. برای بیان نقد هم باید شرط انصاف رعایت شده و کارهای انقلابی صورت گرفته مجلس در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم منعکس شود. درباره طرحی که هنوز به جایی ارجاع نشده است، این چنین وانفسایی است که راه انداختند، انسان متعجب می‌ماند.

وی بیان کرد: منتظر بمانید تا نظر قاطبه نمایندگان هم مشخص شده که آیا چنین موضوعی به تصویب می‌رسد یا خیر؟ اگر به تصویب رسید، حق انتقاد دارند و مجلس نیز در مقابل مصوبات خود مسئول است.