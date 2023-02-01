دیدار و رایزنی وزرای خارجه ایران و موریتانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه موریتانی به این کشور سفر کرده است، سه شنبه شب در دیدار با محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی موریتانی به گفتگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور پرداخت.‌

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی، فناوری، اقتصادی و تجاری را مورد رایزنی و گفتگو قرار داد.

امیرعبداللهیان در این دیدار همچنین اقدامات موریتانی در زمینه برقراری صلح و استقرار آرامش در منطقه صحرای آفریقا را مورد حمایت قرار داد.

محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی موریتانی نیز در این دیدار روابط دو کشور را مهم ارزیابی کرد و گسترش تعاملات فی‌مابین را مورد تاکید قرار داد.

حمایت از مردم و آرمان فلسطین، گسترش همکاری‌ها بین کشورهای اسلامی و موضوعات مرتبط با برگزاری نشست آتی وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نواکشوت از دیگر موارد مورد گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی در این دیدار بود.

