به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان هرمزگان، اظهارداشت: دهه فجر همواره برای ما یک مرز و میزان بوده تا عملکرد خود را در قبل و بعد انقلاب مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم بر همین اساس اگر شاخص‌های مختلف هرمزگان بین این دو مقطع تاریخی را مقایسه و منتشر کنیم؛ بزرگترین جهاد تبیین را انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه کلنگ‌زنی و به ثمرنشاندن پروژه‌های عمرانی کاری سخت و زمان‌گیر است، افزود: با تلاش‌های انجام شده در دهه فجر امسال شاهد افتتاح یا کلنگ‌زنی ۱۰۸۰ پروژه خواهیم بود که عدد تقریباً بی‌نظیری است و برای آن بیش از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

دوستی با بیان اینکه، به دلیل ازدیاد پروژه‌ها ممکن است بخشی از آن‌ها در زمان دیگری مورد بهره‌برداری قرار می گیرد، تاکیدکرد: گازرسانی بعنوان محور توسعه در نقاط مختلف استان بویژه به شهرک های صنعتی در دستوکاراست و در ایام مبارک دها فجر هم چند پروژه ی گازرسانی به شرق و غرب استان داریم.

استاندار هرمزگان پارک متانول پارسیان را بزرگترین پارک جهان برشمرد و اضافه کرد: آغاز عملیات اجرایی پارک پتانول مهمترین برنامه دهه فجر استان است.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره به تحولات بین‌المللی تصریح‌کرد: تلاش داریم سهم ایران را در ترانزیت بین‌المللی افزایش دهیم و جایگاه ایران را در کرویدورها ارتقا بخشیم بر همین اساس لازم بود یک سری اصلاحات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داشته باشیم که در این راستا فرآیند ترانزیت در گمرکات را از ۴۸ ساعت به حدود ۳ ساعت کاهش دادیم و در راستای کاهش معطلیِ سوخت‌گیری خودروهای ترانزیتی نیز یک جایگاه عرضه سوخت در بندر شهید رجایی جانمایی کرده‌ایم که برآیند این اقدامات منجر به تسهیل ترانزیت خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بندرگاه شهرستان بندرخمیر در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید، گریزی به ظرفیت معادن گچ استان زد و گفت: اقتصادِ حمل، موجب شده که ظرفیت صادرات را در بسیاری از معادن گچ از دست دهیم و بازارهای مهمی مانند بازار هند را به عمان واگذار کنیم در همین راستا اصلاحاتی انجام شده تا صادرات مواد معدنی خاصه از بندرخمیر تسهیل و تسریع شود.

دوستی در تبیین عملکرد استان در طرح نهضت ملی مسکن و راه، با بیان اینکه هرمزگان در اجرای این طرح رتبه دوم کشوری را دارد، عنوان‌کرد: در طرح نهضت ملی مسکن تعهد تخصیص زمین چهارساله تا ۱۱۲ درصد انجام شده و عملیات آماده‌سازی ۱۹ شهر با در نظرداشتن بیش از ۳۰ هزار واحدمسکونی ویلایی را نیز در پیش داریم در حوزه راهسازی در مناطق مختلف استان هم عملکرد قابل قبول داشتیم و در دهه فجر نیز بهره‌برداری چند پروژه در این زمینه به ویژه در محور پشتکوه-بشاگرد گامی در جهت تسهیل تردد و ایمنی سفر مردم خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان، آموزش را جزو اولویت‌های برنامه ریزی و توسعه استان دانست و بااشاره به تاسیس اولین هنرستان‌های جوار صنایع کشور در هرمزگان اظهارداشت: علاوه بر هنرستان آبزی پروری، هنرستان پالایش با ۳.۵ میلیارد و هنرستان فولاد نیز با یک میلیارد تومان تجهیز شدند، در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی، از ابتدای دولت تاکنون ۲۶۸ پروژه آموزشی را به پایان رسانده‌ایم و ۱۲۲۲ کلاس درس را به آموزش و پرورش تحویل دادیم ضمن اینکه بیش از ۹۸۰ کلاس درس دیگر نیز در دست ساخت است.

وی یکی از سیاست‌های دولت در استان را افزایش میزان ترانزیت و کسب جایگاه ویژه ای در حوزه ترانزیت نفت و فرآورده‌های نفتی اعلام داشت و در خصوص برنامه های دهه فجر ادامه داد: در حوزه فولاد علاوه بر کلنگ زنی چند طرح در شهر فولادی استان، طرح های توسعه ای شرکت‌های بزرگ فولادی هم وجود دارد که سبب ارتقاء تولید فولاد در کشور می‌شود.

وی چهار پروژه بیمارستانی میناب، مادر و کودک، بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی و بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی بندرعباس را در حال تکمیل اعلام کرد و توضیح داد: علاوه بر این امور در حوزه پزشکی و درمانی نیز گام‌های خوبی برداشته ایم که ارائه ۶۳ هزار خدمت پزشکی و دندانپزشکی رایگان با اجرای اردوهای جهادی پزشکی از این دست موارد است، ضمن آنکه در دهه فجر هم ۵ گروه جهادی پزشکی به مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند.

دوستی با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی در استان گفت: در حوزه آبشیرین کن ۴۱ درصد رشد داشته‌ایم، فاز چهارم ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با اعتبار ۱۳۰۰ میلیاردی کلنگ زنی خواهد شد، تاکنون برای این طرح ۲,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته در حالی که پیش از دولت سیزدهم تنها ۱۷ میلیارد صرف این پروژه مهم شده بود.