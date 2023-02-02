سیدحامد عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایام دهه فجر فرصت خوبی است تا آرمان‌ها و اهداف نظام اسلامی را بازخوانی کرده و تلاش کنیم تا از مسیر انقلاب منحرف نشده و اصل خدمتگزاری صادقانه و بی منت را برای مردم در پیش بگیریم.

وی حاکمیت انقلاب اسلامی را برخلاف حاکمیت پهلوی متکی به قدرت مردم دانست و خاطرنشان کرد: در عصر کنونی حاکمیتی که به پشتوانه مردم باشد پابرجاست و عزتمندانه می‌تواند بدون تکیه بر قدرت‌های شرق و غرب در مسیر سرافرازی و اقتدار حرکت کند.

استاندار اردبیل مساحت ایران را در دوره صفویه ۳ میلیون کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: هم اکنون این مساحت به یک و نیم میلیون کیلومتر مربع رسیده که در سایه بی لیاقتی شاهان دوره قاجار و پهلوی بخش عظیمی از سرزمین ایران به یغما رفته است.

عاملی جدا شدن اروند، بحرین و هیرمند را در دوران پهلوی کارنامه‌ای سیاه برای این رژیم برشمرد و بیان کرد: در هشت سال دفاع مقدس یک وجب از این خاک کشور را به بیگانگان ندادیم بلکه در سایه انقلاب اسلامی حاکمیت مستقلی را شاهد هستیم.

سازندگی در حوزه راه‌ها و راه آهن را با جدیت دنبال می‌کنیم

استاندار اردبیل مهمترین رویکرد را در شرایط کنونی توجه به سازندگی کشور و تقوی زیرساخت‌ها و حوزه اقتصادی اعلام و تصریح کرد: در سال‌های گذشته و با تلاش دولت‌های مختلف کارهای خوبی انجام شده اما همچنان خلأ زیرساختی و اقتصادی را در این استان شاهد هستیم.

عاملی افزود: تکمیل زیرساخت‌ها به ویژه ارتباطات جاده‌ای، ریلی و هوایی در استان هدف‌گذاری شده و تلاش بر این است تا کریدور شمال به جنوب استان در قالب بزرگراه به انجام برسد.

وی بهره برداری از ۵۲ کیلومتر بزرگراه و واگذاری ۱۵۰ کیلومتر از توسعه بزرگراه‌ها را به پیمانکاران در قالب ردیف اعتبارات ملی یادآور شد و بیان کرد: ۱۸ سال است که مطالبه مردم این استان تکمیل راه آهن است که هم اکنون در دو شیفت کاری تلاش بر تکمیل این خط ریلی است.

استاندار اردبیل اظهار کرد: ۱۲۵ کیلومتر ریل گذاری انجام شده و ما تا خردادماه سال آینده عملیات زیرسازی و روسازی را به اتمام رسانده و تلاش می‌کنیم تا این پروژه را تحویل شرکت راه آهن دهیم.

پست ۲۳۰ کیلوولت مشگین شهر افتتاح می‌شود

عاملی از اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های فرودگاه اردبیل خبر داد و خاطرنشان کرد: با راه اندازی سیستم‌های جدید کنسلی پروازها تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: احداث پنج پست ۶۳ کیلوولت هرکدام با ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و افتتاح پست ۲۳۰ کیلوولت مشگین شهر تلاشی جدی برای پایداری برق در استان اردبیل است.

استاندار اردبیل از تکمیل خط دوم انتقال گاز به اردبیل خبر داد و گفت: با ۲۰ میلیون دلار اعتبار انتقال گاز از اردبیل به گرمی و بیله سوار در قالب خط دوم شروع شده است.

عاملی در مورد تکمیل زنجیره‌های صنعتی تا افق ۱۴۰۳ گفت: ۱۵ واحد توسعه صنعتی در استان در حال انجام است که با بهره برداری از این پروژه‌ها تا سال ۱۴۰۲ فرصت اشتغال ۱۲ هزار نفر فراهم می‌آید.