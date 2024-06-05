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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۷:۳۱

شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای تهران آلوده شد

هوای تهران آلوده شد

شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۴ قرار گرفته و هوا برای گروه های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در صبح چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، با شاخص آلودگی ۱۰۴ در شرایط آلوده برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۳۸ قرار داشت و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس آلوده بود.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۶۸ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای آلوده داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۶۴ روز هوای قابل قبول و ۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

کد مطلب 6127493

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