۵ میلیون نوبت واکسیناسیون انواع دام سبک و سنگین در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان صبح یکشنبه ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ اداره کل دامپزشکی استان تهران اظهار داشت: این اداره کل با داشتن وظایف گوناگون و برخورداری از توان علمی و اجرایی در زمینه‌های بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام، طیور و آبزیان و همچنین در حوزه‌هایی نظیر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، نظارت بهداشتی بر صادرات دام و فرآورده‌های خام دامی، واردات نهاده‌های دامی و فرآورده‌های خام دامی، نظارت بر فعالیت مراکز درمانی و دارویی و مایه کوبی، تشخیص‌های آزمایشگاهی و پرداختن به آموزش، پژوهش و ترویج و سایر موارد مرتبط فعالیت دارد.

اجرای ۵ میلیون نوبت واکسیناسیون در دام‌های سبک و سنگین استان تهران

محمدیان در خصوص کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی با استفاده از اکیپ‌های مایه کوبی بخش دولتی و مراکز واکسیناسیون مجاز بخش خصوصی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، گفت: طی این مدت میزان ۴ میلیون ۷۳۶ هزار و ۳۴۵ نوبت واکسن در دام سبک و دام سنگین در دامداری‌های سطح استان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های اداره کل دامپزشکی استان تهران در زمینه کنترل و مبارزه با انگل‌های خارجی در دام‌ها که از اهمیت خاص برخوردار است افزود: اداره کل دامپزشکی تهران تعداد ۳۰۰ هزار و ۴۴۹ رأس دام سبک و سنگین و مساحت یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۷۰۵ متر مربع از اماکن دامی را با سم‌های مؤثر ضد انگلی مورد سمپاشی قرار داده است.

بازرسی از ۱۳ هزار و ۲۴۵ واحد تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی استان تهران

مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران در ادامه عنوان داشت: کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی به صورت مستمر توسط بازرسین بهداشتی در سطح استان انجام می‌شود که در همین راستا طی ده ماهه سال جاری بیش از ۱۳ هزار و ۲۴۵ مورد بازرسی در سطح استان از واحدهای تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی صورت پذیرفته و در همین راستا بیش از ۱۶۸ هزار و ۳۲۹ کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط، بیش از ۳۴۹۵ مورد نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه، ۴۲۵ پرونده قضائی تشکیل و ۳۳۷ مورد احکام قضائی صادر شده و ۶۱ هزار و ۱۵۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و غیر قابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

محمدیان به میزان کشتار دام طی ۱۰ ماهه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: تعداد ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار و۶۱۳ دام سبک و سنگین و تعداد ۴۶ میلیون و۲۳۸ هزار و ۷۷ قطعه طیور کشتار شده است.

پایش ۷۶ میلیون و ۲۵ هزار و ۱۴۸ قطعه واکسیناسیون طیور در استان تهران

وی در خصوص عملکرد اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور و زنبور عسل نیز اظهار داشت: در این راستا کارهای مؤثری صورت گرفته که نتیجه آن کنترل شیوع بیماری‌های طیور و پرندگان در سال ۱۴۰۱ بوده و کارشناسان این اداره کل بیش از ۱۱۰۵ مورد بازدید اقدامات کنترلی و بیش از ۷۶ میلیون و ۲۵ هزار و ۱۴۸ قطعه واکسیناسیون طیور را در حوزه پایش و بررسی بیماری‌های طیور انجام داده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران به اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی وضعیت بیماری‌های طیور و زنبور عسل (۵ مورد کلاس آموزشی)، ردیابی بیماری‌های طیور از طریق سامانه ثبت اطلاعات مرغداری‌ها و انجام پایش های سرمی و مولکولار (بیش از ۸۵۹۳ مورد نمونه برداری) اشاره کرد و عنوان داشت: اداره تشخیص و درمان طی ۱۵۴۳ مورد بازدید از شرکت‌های پخش دارو و واکسن ،۱۰۹۳ مورد بازدید دوره‌ای از مراکز درمانی، ۱۹۴ مورد بازدید از آزمایشگاه‌ها، بیش از ۸۵۸ مورد بازدید از داروخانه‌ها و ۳۷۳ مورد بازدید از مراکز مایه کوبی نقش مؤثری در ارتقا سطح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی سرمایه‌های دامی کشور نیز انجام شده است.

انجام ۱۵۶۱ مورد آزمایش انگلی، قارچی، میکروبی در آبزیان توسط اداره کل دامپزشکی استان تهران

محمدیان در ادامه گفت: برنامه ریزی و اقدامات بهداشتی در مزارع ماهیان سردابی و گرمابی چه در حوزه تکثیر و چه در حوزه پرورش به صورت هدفمند و مستمر انجام می‌پذیرد و از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در ده ماهه سال ۱۴۰۱ می‌توان به انجام آزمایشات انگلی قارچی، میکروبی در آبزیان به تعداد ۱۵۶۱ مورد و بازدید بهداشتی از مزارع آبزی پروری به بیش از ۱۷۶۳ مورد و بالغ بر بیش از ۵۶۷۸ تعداد نمونه برداری از مزارع آبزیان در سطح استان اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل دامپزشکی استان تهران بر بیش از ۱۰۰ تن فرآورده‌های خام دامی منجمد و تازه، بیش از ۷ میلیون تن انواع خوراک دام و طیور و آبزیان و بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه آبزیان زینتی و تخم چشم زده ماهی و در بخش نظارت بهداشتی بر واردات و در بخش نظارت بهداشتی بر صادرات بیش از ۴۰ هزار تن فراورده‌های خام دامی، بیش از ۳۵۰۰ تن آلایش خوراکی و غیر خوراکی، حدود ۸۰۰۰ تن محصولات لبنی و حدود ۴۲۰ تن آبزیان خوراکی تازه و منجمد از ابتدای سال تا کنون در بخش نظارت بهداشتی بر صادرات و واردات دام و فرآورده‌های خام دامی نظارت داشته است.