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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۷

وزیر ارتباطات خبر داد؛

اعطای بسته اینترنت رایگان به پدرانی که دیروز صاحب فرزند شدند

اعطای بسته اینترنت رایگان به پدرانی که دیروز صاحب فرزند شدند

وزیر ارتباطات از اختصاص بسته اینترنت رایگان به پدرانی که دیروز صاحب فرزند شدند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در یکی از پیام رسان های بومی نوشت: به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، ما هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفتیم هدیه‌ای ناقابل برای پدران عزیزی که در این روز خجسته صاحب فرزند شده اند در نظر بگیریم.

به همین منظور برای تمامی پدرانی که در سراسر کشور دیروز صاحب فرزند شده اند، انشالله بسته هدیه یکصد گیگ اینترنت رایگان به عنوان هدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعال خواهد شد.

جزئیات بیشتر در این خصوص از طریق سایت وزارتخانه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5700659
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کدوم اینترنت؟

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