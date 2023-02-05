ترافیک در معابر سطح شهر/ همت، صیاد، نیایش و حکیم دارای بار ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر کارشناس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص آخرین وضعیت ترافیکی شهر تهران در روز یکشنبه گفت: در معابر بزرگراهی در غرب تهران در همت از غرب به شرق از محدوده جنت آباد ترافیک آغاز می‌شود که این بار ترافیکی تا محدوده پل کردستان ادامه دارد.

وی ادامه داد: در همین مسیر در بزرگراه آیت الله حکیم از پل شقایق شاهد شروع ترافیک هستیم که این تراکم تا حوالی برج میلاد ادامه دارد.

به گفته کارشناس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در بزرگراه نیایش از غرب به شرق در محدوده پل شهید ستاری تا پل فرهنگ ترافیک متراکم است.

سرهنگ رنجبر خاطرنشان کرد در محدوده شرق تهران هم در بزرگراه بابایی مسیر شرق به غرب از پل نیروی زمینی تا پل شهید صیاد شیرازی شاهد بار ترافیکی هستیم.

وی افزود: در بزگراره شهید صیاد شیرازی در مسیر شمال به جنوب از محدوده مغان تا خروجی خیابان پاسداران شاهد بار ترافیکی هستیم.

کارشناس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب هم از محدوده قبل از پل امام علی (ع) ترافیک شروع شده و تا زیرگذر خیابان دکتر شریعتی بار تراکم خودروها دیده می‌شود.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: در معابر سطح شهر شاهد ترافیک متراکم هستیم.