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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱

معاون استاندار آذربایجان شرقی خبرداد؛

افزایش ۶۶.۷درصدی سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

افزایش ۶۶.۷درصدی سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

تبریز- معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مقایسه آماری سرمایه گذاری خارجی در یک سال آخر دولت دوازدهم با یک سال اول دولت سیزدهم نشانگر ۶۶.۷ درصد افزایش در میزان جذب سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش اعلام شده، در یکسال اول دولت تعداد پنج طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۲ میلیون دلار در آذربایجان شرقی تصویب شده و تعداد هفت طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۲۰ میلیون دلار جذب شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مناسب صادرات از آذربایجان شرقی گفت: در یکسال گذشته یکهزار و ۶۴۵ میلیون دلار کالای غیرنفتی به وزن ۲ هزار و ۴۴۳ هزار تن از استان صادر شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت ارزش واردات از گمرکات استان یک هزار و ۳۲۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (یک هزار و ۱۲۵ میلیون دلار) از نظر ارزش دلاری ۱۸ درصد افزایش داشته است، در یکسال گذشته تعداد ۳۷۳ فقره کارت بازرگانی نیز صادر و ۴۸۶ فقره تمدید شده است.

کلامی همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال آذربایجان شرقی، گفت: ثبت و ایجاد اشتغال در سامانه رصد ملی کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴۸ هزار و ۵۳۴ نفر است که معادل ۱۰۶ درصد از کل تعهد استان (۴۵ هزار و ۷۹۵ نفر) است.

کد مطلب 5700780

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    نظرات

    • سردار IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      0 1
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      حرف مفت نزنید
    • امیر IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      1 1
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      مدیر جهادی که همیشه با توانایی مدیریتی خویش، پیشرو در خدمت به مردم هست. دست مریزاد دکار

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