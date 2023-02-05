افزایش ۶۶.۷درصدی سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش اعلام شده، در یکسال اول دولت تعداد پنج طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۲ میلیون دلار در آذربایجان شرقی تصویب شده و تعداد هفت طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۲۰ میلیون دلار جذب شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مناسب صادرات از آذربایجان شرقی گفت: در یکسال گذشته یکهزار و ۶۴۵ میلیون دلار کالای غیرنفتی به وزن ۲ هزار و ۴۴۳ هزار تن از استان صادر شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت ارزش واردات از گمرکات استان یک هزار و ۳۲۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (یک هزار و ۱۲۵ میلیون دلار) از نظر ارزش دلاری ۱۸ درصد افزایش داشته است، در یکسال گذشته تعداد ۳۷۳ فقره کارت بازرگانی نیز صادر و ۴۸۶ فقره تمدید شده است.

کلامی همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال آذربایجان شرقی، گفت: ثبت و ایجاد اشتغال در سامانه رصد ملی کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴۸ هزار و ۵۳۴ نفر است که معادل ۱۰۶ درصد از کل تعهد استان (۴۵ هزار و ۷۹۵ نفر) است.