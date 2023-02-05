به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه پایانه مسافربری در شهرستان عسلویه اظهار داشت: پایانه مسافربری در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است.

وی بیان کرد: این پایانه مسافربری دارای ۳۰ اتوبوس ملکی و ۱۵۰ اتوبوس استیجاری نقش مهمی در روان سازی حمل و نقل مسافران دارد.

اخترشناس گفت: با راه اندازی این پایانه مسافربری ۵۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم و بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی به صورت غیر مستقیم در منطقه ایجاد می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: این پایانه مسافربری نقش بسزایی در ساماندهی و حمل و نقل مسافر در سطح استان و کشور دارد.

تقویت شبکه حمل و نقل مسافر

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نیز در این آئین گفت: تقویت شبکه حمل و نقل مسافر با همکاری برندهای فعال در این حوزه در دستور کار است که امروز شاهد پروژه قابل توجهی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در عسلویه بودیم.

داریوش باقرجوان ادامه داد: برنامه سازمان راهداری دستیابی به ۷۰ درصد تردد جاده‌ای از طریق ناوگان عمومی است که نقش مهمی در ایمنی سفر، ترافیک جاده‌ای و آلودگی هوا خواهد داشت.