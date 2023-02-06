هوای اصفهان در وضعیت سالم/ شاخص ۶۳ است

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز دوشنبه هفدهم بهمن ماه براساس داده‌های دریافتی ۱۱ ایستگاه شهرداری در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی افزود: امروز شاخص هوا در چهار ایستگاه از جمله خیابان فیض با ۵۰، محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۴۴، خیابان فرشادی با ۳۷ و میرزا طاهر با ۲۹ AQI در وضعیت پاک است.

به گفته وی شاخص هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۸۰، محله کردآباد با ۷۵، میدان باهنر با ۶۶، بلوار کاوه و محله رهنان با ۶۰، انقلاب با ۵۲ و سپاهان شهر با ۶۲ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۹۳، استانداری با ۷۶ و رودکی با ۶۹ AQI در وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با شاخص ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. همچنان ایستگاه پروین، باغ غدیر و خواجو قطع است.

امروز ایستگاه‌های پایش هوا در سجزی با ۵۵، مبارکه با ۷۵ و شاهین شهر با ۶۹ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و مابقی ایستگاه‌ها در شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی‌شهر، زرین‌شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان نیز قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.