سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان در آئین آغاز به کار این جشنواره اظهار داشت: جشنواره فیلم فجر در مسیر چهل و یک دوره برگزاری خود با فراز و فرودهایی روبرو بوده اما هیچ گاه، این مسیر متوقف نشده و با حضور پرشور هنرمندان و اصحاب سینما به راه خود ادامه داده است.

علی تمنایی افزود: امسال نیز جشنواره با وجود همه ناملایمات، دشمنی و کارشکنی‌ها، مسیر خود را با قوت و قدرت و با انرژی طی کرده و سدهای خیالی و پوشالی را پشت سر گذارده و به سمت تعالی و پیشرفت حرکت می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: امروز در کنار مزار شهدا گرد هم آمدیم تا با بهره گیری از عنایات خاص خدا و انفاس قدسی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع امنیت شهدای مدافع حرم و سلامت بتوانیم با آنها عهد ببندیم تا پای جان و تا آخرین نفس در مسیر شهدا و آرمان‌های انقلاب خواهیم ایستاد.

تمنایی افزود: این حجم سنگین از شرارت و دشمنی بی سابقه دشمن تاکنون نادر بوده و نشانگر حرکت و مسیر درست انقلاب در ادامه راه خویش است.

وی خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر در جهت رشد و تعالی فضائل اخلاقی در جامعه گام برداریم و با ابزار هنر فضای جامعه را تلطیف و تحرک و نشاط در بین مردم ایجاد کنیم و با ایجاد امید و نشاط اجتماعی در زندگی مردم، دل مردم را به آینده روشن شاد کنیم.

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان با اکران ۱۸ اثر سینمایی بخش مسابقه سودای سیمرغ چهل ویکمین جشنواره در سه سینمای ساحل، فلسطین و سپاهان از امروز تا ۲۳ بهمن آغاز شد.

آثار قابل نمایش در اصفهان شامل "در آغوش درخت"، " آه سرد"، " جنگل پرتقال"، " شماره ۱۰"، " پرونده باز است"، " روایت ناتمام سیما"، " خوک، چرا گریه نمی‌کنی"، " های پاور"، " بعد از رفتن"، " کت چرمی"، " هفت بهار نارنج"، "آنها مرا دوست داشتند"، " استاد"، " عطرآلود"، " یادگار جنوب"، " بچه زرنگ" و" سرهنگ ثریا" است..

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ،۱۲ تا ۲۳ بهمن امسال همزمان با تهران در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود.