کشف بیش از ۳۷ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی از کشور، مرزبانان هنگ مرزی تایباد طی ۷ عملیات جداگانه در ۴ روز گذشته موفق شدند ۳۷ هزار و ۷۶ لیتر سوخت قاچاق را به هنگام بازرسی خودروهای ترانزیتی کشف و ۲ قاچاقچی سوخت را دستگیر کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این حجم از سوخت قاچاق را ۱۰ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال برآورد کرده اند.

وی افزود: قاچاق هر لیتر سوخت به خارج از مرزهای کشور موجب تزلزل پشتوانه و سرمایه‌های ملی می‌شود و مرزبانان غیور با قاطعیت با این گونه جرایم برخورد می‌کنند.