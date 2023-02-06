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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

کشف بیش از ۳۷ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی

کشف بیش از ۳۷ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی

مشهد ـ فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف ۳۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی از کشور، مرزبانان هنگ مرزی تایباد طی ۷ عملیات جداگانه در ۴ روز گذشته موفق شدند ۳۷ هزار و ۷۶ لیتر سوخت قاچاق را به هنگام بازرسی خودروهای ترانزیتی کشف و ۲ قاچاقچی سوخت را دستگیر کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این حجم از سوخت قاچاق را ۱۰ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال برآورد کرده اند.

وی افزود: قاچاق هر لیتر سوخت به خارج از مرزهای کشور موجب تزلزل پشتوانه و سرمایه‌های ملی می‌شود و مرزبانان غیور با قاطعیت با این گونه جرایم برخورد می‌کنند.

کد مطلب 5702095

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