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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۳۴

مدیر امور اراضی لرستان مطرح کرد؛

تعیین تکلیف ۵ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی لرستان

تعیین تکلیف ۵ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی لرستان

خرم‌آباد- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تعیین تکلیف ۵ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام میردریکوند امروز دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون ماده دو دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی، اظهار داشت: در این جلسه هفت پرونده به مساحت پنج هکتار بررسی شد.

وی، افزود: تلاش سازمان جهاد کشاورزی گسیل داشتن سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی است در همین راستا نقش و جایگاه امور اراضی با توجه به مأموریت‌های حاکمیتی و حقوقی که دارد بسیار اساسی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این جلسه به منظور رسیدگی به درخواست مجریان طرح‌های پرورش مرغ گوشتی، پرورش گاو شیری، پرورش ماهی، پرورش گاو شیری، پرواربندی بره، تکثیر ماهیان سردآبی برگزار شد.

میردریکوند، ادامه داد: در این جلسه درخواست‌های واگذاری اولیه، تغییر نام، خلأ، تعدیل، اجورات معوقه، تمدید قرارداد اجاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 5702528

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    نظرات

    • کر لر IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      باعرض سلام و خسته نباشی خدمت جناب مهندس میردریکوندوهمکاران محترمتان درمورد اراضی کشاورزی که واقعا باتوجه به اسناد و نبودشیب وسنگلاخی نبودن مستعدکشاورزی بوده ولیکن طی نقشه های منابع طبیعی ملی اعلام گردید تقاضای آزادسازی انها رادرکمسیون رفع تداخلات راداریم. سپاسگزارم

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