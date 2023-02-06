تعیین تکلیف ۵ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام میردریکوند امروز دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون ماده دو دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی، اظهار داشت: در این جلسه هفت پرونده به مساحت پنج هکتار بررسی شد.

وی، افزود: تلاش سازمان جهاد کشاورزی گسیل داشتن سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی است در همین راستا نقش و جایگاه امور اراضی با توجه به مأموریت‌های حاکمیتی و حقوقی که دارد بسیار اساسی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این جلسه به منظور رسیدگی به درخواست مجریان طرح‌های پرورش مرغ گوشتی، پرورش گاو شیری، پرورش ماهی، پرورش گاو شیری، پرواربندی بره، تکثیر ماهیان سردآبی برگزار شد.

میردریکوند، ادامه داد: در این جلسه درخواست‌های واگذاری اولیه، تغییر نام، خلأ، تعدیل، اجورات معوقه، تمدید قرارداد اجاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.