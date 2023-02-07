طارمی به باشگاه «نخبگان» پورتو پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی یک فصل رویایی دیگر را با تیم پورتو پرتغال سپری میکند. این مهاجم ایرانی در آخرین دیدار پورتو مقابل ویزلا در لیگ پرتغال یک گل به ثمر رساند تا تعداد گلهایش را در این فصل برای پورتو در مجموع به ۲۰ گل برساند.
طارمی تاکنون ۵ گل در لیگ قهرمانان اروپا، ۱۱ گل در لیگ پرتغال، ۲ گل در سوپرجام و ۲ گل در جام آلیانز به ثمر رسانده است. مهاجم ۳۰ ساله ایران که سومین فصل حضورش در پورتو را تجربه میکند، با این آمار به باشگاه نخبگان پورتو پیوست.
روزنامه «اوجوگو» پرتغال در گزارشی به بررسی شرایط و تعداد گلها و پاس گلهای مهاجم ایرانی پرداخته است.
در این مطلب که در صفحه نخست روزنامه هم خودنمایی میکند، مهاجم ایران را در جمع بازیکنان برتر و گلزن تاریخ پورتو قرار داده و آمده است: «طارمی که اکنون در هر سه فصل حضورش در پورتو ۲۰ گل به ثمر رسانده است با «فرناندو گومز»، «ماریو ژاردل» و «جکسون مارتینز» به باشگاه نخبه پورتو میپیوندد.»
مهاجم ایران که در سال ۲۰۲۰ به پورتو پیوست، در نخستین فصل حضورش در این تیم در مجموع ۲۳ گل وارد دروازه حریفان کرد و در فصل دوم هم ۲۶ گل برای پورتو به ثمر رساند.
با این حساب طارمی در این فصل هم به ۲۰ گل زده در پورتو رسیده و باتوجه به فرصت باقیمانده تا پایان فصل میتواند آمار خود را به مراتب بهبود ببخشد.
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