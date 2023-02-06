به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در چارچوب هفته نوزدهم لیگ پرتغال برابر ویزلا با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت و در شرایطی که در چهار دیدار گذشته موفق به گلزنی نشده بود، در دقیقه ۸۶ این بازی طلسم خود را شکست و دروازه حریف را باز کرد.

این بازیکن ۳۰ ساله که توانایی خاصی در گرفتن پنالتی دارد، در دیدار با ویزلا هم تلاش کرد تا از این طریق به تیم پورتو کمک کند. طارمی در دقیقه ۱۳ پس از برخورد در محوطه جریمه ویزلا روی زمین افتاد اما داور مسابقه به سرعت او را به دلیل تمارض با کارت زرد جریمه کرد.

هرچند طارمی در دقایق پایانی با گلزنی این کارت زرد و ناکامی را جبران کرد اما یکی از رسانه های نزدیک به باشگاه اسپورتینگ لیسبون که از رقبای دیرینه پورتو محسوب می شود، به طارمی بابت تلاش برای گرفتن پنالتی حمله کرد.

وب سایت leonino در مطلبی که پس از بازی پورتو با ویزلا منتشر کرده، علاوه بر اینکه طارمی را با «مایکل فلپس» شناگر آمریکایی (طعنه به شیرجه زدن در محوطه جریمه) مقایسه کرده است، از داور بابت عدم اخراج «وندل» دیگر بازیکن پورتو انتقاد کرد.

در بخشی از این مطلب آمده است: « بازیکنان پورتو بار دیگر به بدترین دلایل قهرمان داستان شدند. در دیدار پورتو و ویزلا مهدی طارمی و وندل نقش خود را ایفا کردند.در دقیقه ۱۳ مهاجم ایرانی بار دیگر پنالتی را شبیه سازی کرد اما داور نه تنها خطایی اعلام نکرد بلکه کارت زرد را به مهاجم نشان داد. از طرف دیگر وندل کمی زودتر در دقیقه ۸ روی بازیکن ویزلا مرتکب خطا شد و فقط کارت زرد گرفت. پس از حمله هفته گذشته به پاته (بازیکن اسپورتینگ) وندل دوباره از دریافت کارت قرمز مستقیم فرار کرد.»

حمله به طارمی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن او و داوران در صحنه های مشکوک به پنالتی موضوع جدیدی برای مهاجم ایران نیست. این اتفاق در فصل گذشته هم با انتشار مطلب یکی از هواداران پورتو در روزنامه باشگاه اسپورتینگ علیه طارمی که او را «فریبکار» خطاب کرده بود، رخ داد.

اما نکته قابل توجه اینجاست که پورتو روز یکشنبه هفته آینده در چارچوب هفته بیستم لیگ پرتغال با تیم اسپورتینگ لیسبون دیدار می کند؛ مسابقه ای که حساسیت زیادی برای هر دو تیم دارد و به ال کلاسیکو پرتغال و جدال سنتی بین دو شهر پورتو و لیسبون معروف است.

پورتو اخیرا اسپورتینگ را در فینال جام آلیانز شکست داد و به عنوان قهرمانی این جام دست یافت و به همین دلیل دور از انتظار نیست که ایجاد فشار روی داوران از همین حالا می تواند یکی از علل انتشار چنین مطالبی باشد.