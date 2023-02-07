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کد مطلب 5702731
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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳

خطر سقوط برای استقلال در پرونده «استراماچونی»

خطر سقوط برای استقلال در پرونده «استراماچونی»

قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هر مدیرعاملی می‌آید می‌گوید قصد پرداخت طلب استراماچونی را دارم.

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    نظرات

    • قدرت اله رشیدی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
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      بخدااگرچمین اتفاقی درکشور عربستان اتفاق می افتاد قطع دست که هیچ ایشان به اشد مجازات یعنی مرگ محوم میکردن ایا کسانی سرمایه مملکت را به بغما بردن حقشان اینست که راحت توی خیابان راحت بگردن هرکه این باشگاه ریشه دار را با خاک یکسان کرده واقعا آدم نمک نشناسی بوده فردا برای رادیو تلویزیون چه دارد که بکوبد

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