دریافت 10 MB کد مطلب 5702731 https://mehrnews.com/xZv9h ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳ کد مطلب 5702731 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳ خطر سقوط برای استقلال در پرونده «استراماچونی» قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هر مدیرعاملی میآید میگوید قصد پرداخت طلب استراماچونی را دارم. کپی شد مطالب مرتبط برنامه کامل هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران کار پرسپولیس دوباره به فولاد رسید/ استقلال باز هم بیسرمربی شد دلایل درگیریها در فوتبال ایران/ استقلال نباید فکر اشتباه کند خطری که استقلال را تهدید میکند/ دلایل افت آبیپوشان بعد از قطر! برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران آندره استراماچونی لیگ برتر فوتبال ایران سازمان خصوصی سازی
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