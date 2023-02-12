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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان خبر داد؛

ایجاد فرصت‌ شغلی برای ۶۲۹ نفر در تعاونی‌های استان همدان

ایجاد فرصت‌ شغلی برای ۶۲۹ نفر در تعاونی‌های استان همدان

همدان- مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان از ایجاد فرصت‌ شغلی برای ۶۲۹ نفر در تعاونی‌های استان طی ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.

یوسف شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌های ابلاغی حوزه تعاون در ۴۰ عنوان برنامه است؛ عنوان کرد: این برنامه‌ها در ۵ دفتر تخصصی شامل اداره کل توسعه تعاون، دفتر تعاونی‌های تولید، دفتر تعاونی‌های توزیعی، دفتر تعاونی‌های خدماتی و اداره کل آموزش و ترویج بخش تعاون به این اداره کل ابلاغ شده است.

وی در تشریح عملکرد حوزه تعاون استان همدان نیز گفت: تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح استان همدان تشکیل و توسعه یافته است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه در زمینه نظارت قانونی بر تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی استان نیز طی ۱۰ ماهه سال جاری رشد ۱۹۶ درصدی را شاهد هستیم، اظهار کرد: این روند در مجامع عمومی، انتخابات، مالی و غیره به انجام رسیده است.

شعبانی، تعداد این نظارت‌های قانونی را طی سال جاری بالغ بر ۷۳۸ مورد اعلام کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی در تعاونی‌های کشور با تکیه بر تولید دانش بنیان از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه ۶۲۹ مورد فرصت شغلی در استان همدان ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات مصوب برای تعاونی‌ها در سطح استان همدان بالغ بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است که میزان تحقق این موضوع نیز ۱۱۸ درصد است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان تعداد آموزش‌های مجازی تعاونی‌ها در سال جاری را نیز برابر ۹ هزار و ۲۱۰ نفر ساعت اعلام کرد.

کد مطلب 5705548

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