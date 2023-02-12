یوسف شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌های ابلاغی حوزه تعاون در ۴۰ عنوان برنامه است؛ عنوان کرد: این برنامه‌ها در ۵ دفتر تخصصی شامل اداره کل توسعه تعاون، دفتر تعاونی‌های تولید، دفتر تعاونی‌های توزیعی، دفتر تعاونی‌های خدماتی و اداره کل آموزش و ترویج بخش تعاون به این اداره کل ابلاغ شده است.

وی در تشریح عملکرد حوزه تعاون استان همدان نیز گفت: تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح استان همدان تشکیل و توسعه یافته است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه در زمینه نظارت قانونی بر تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی استان نیز طی ۱۰ ماهه سال جاری رشد ۱۹۶ درصدی را شاهد هستیم، اظهار کرد: این روند در مجامع عمومی، انتخابات، مالی و غیره به انجام رسیده است.

شعبانی، تعداد این نظارت‌های قانونی را طی سال جاری بالغ بر ۷۳۸ مورد اعلام کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی در تعاونی‌های کشور با تکیه بر تولید دانش بنیان از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه ۶۲۹ مورد فرصت شغلی در استان همدان ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات مصوب برای تعاونی‌ها در سطح استان همدان بالغ بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است که میزان تحقق این موضوع نیز ۱۱۸ درصد است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان تعداد آموزش‌های مجازی تعاونی‌ها در سال جاری را نیز برابر ۹ هزار و ۲۱۰ نفر ساعت اعلام کرد.