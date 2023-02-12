اتحاد میان مسلمانان از مهمترین جلوه های انقلاب اسلامی ایران است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی توانست به مدد ماهیت ایدئولوژیک خود، جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر دهد. مبنای ایدئولوژیک گرانقدری که امام خمینی (ره) آن را به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی، ارائه داد توانست یک الگوی جدید به منطقه و جهان تقدیم کند.
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، ملتهای منطقه این نکته را درک کردند که میتوان در برابر غرب و شرق ایستاد ومعادلات را تغییر داد. شکستهای پی در پی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه نشان میدهد که انقلاب اسلامی بهترین منبع الهام برای ملتهای جهان به شمار میرود.
خبرنگار مهر به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مصاحبهای با «حسین غبریس» مدیر اجرایی اتحادیه جهانی علمای مقاومت ترتیب داده است که در ادامه میآید.
** انقلاب امام خمینی (ره) و روندی که از ابتدا در پیش گرفته، باعث شگفتی بسیاری از افراد شد اما برخی از تحلیل گران آن را یک اقدام در راستای تصحیح مسیر امت اسلامی و تحقق ارزشهای گرانقدر دینی میدانند. نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر من این انقلاب مبارک در ایران، در امتداد طبیعی یک روند تاریخی حرکت میکند. از همان زمان که به پیامبر اسلام و حضرت علی (ع) و امام حسن و امام حسین علیهما السلام ظلم شد انتظار روزی را داشتیم که مسلمانان به پا خیزند و عدالت الهی را محقق سازند. این مهم از طریق پیروزی انقلاب اسلامی به دست امام خمینی (ره) صورت گرفت.
این انقلاب، آرزو و آرمان پیامبران و ائمه و تمام مستضعفین و مظلومین تاریخ به شمار میرود. ما منتظر ظهور و بروز حکومت امام علی (ع) بودیم و این مسأله در چارچوب وعده الهی محقق شد. روحیه محبت و انسانیت و عدالت با پیروزی انقلاب اسلامی جلوه پیدا کرد. این یک مسیر طبیعی است که زمانیکه ظلم و جنایت شیوع پیدا میکند باید مستضعفین به پا خیزند و شرایط را تغییر دهند.
** یکی از مسائلی که انقلاب اسلامی در ایران مطرح کرد مسأله ولایت فقیه است. به نظر شما اهمیت این امر در سطح تفکر اسلامی و تشکیل حاکمیت و تداوم آن در این زمان چگونه است؟
نمیخواهم در جزئیات معنی و مفهوم ولایت فقیه وارد شوم و هم چنین نمیخواهم وارد بحثهایی شوم که بسیاری از افراد تاکنون در رد یا تأیید ولایت فقیه، آنها را مطرح کرده اند. آنچه که میخواهم به اختصار بگویم این است که ولی، باید در هر جنبش و انقلاب و حرکتی حضور داشته باشت. هر حرکتی که به سمت بهتر شدن آغاز میشود نمیتواند بیش از یک امام یا ولی، رهبر یا رئیس داشته باشد. امت نمیتواند با رهبری افراد مختلف به پا خیزد و حرکت کند.
افراد زیادی رهبری انقلابهای مختلف یا کشورهای مختلف را به دست دارند اما در رأس آنها یک نفر است که اختیارات موجه دارد؛ در ایران نیز به همین ترتیب است و ولایت فقیه در این کشور ابتدا به دست امام خمینی (ره) بود و اکنون در دست مقام معظم رهبری است. ولایت فقیه در مدت زمانی که گذشت توانست تبدیل به عنصر امنیت و اطمینان بخش در جامعه و عنصر پیروزی و تأثیر گذاری در رهبری حکیمانه شود. بله ولایت فقیه یک امر مطلوب برای پیروزی هر جنبش آزادی خواه و یا هر انقلابی به ویژه در ایران اسلامی محسوب میشود.
** از نخستین روز تشکیل حکومت اسلامی در ایران، مسأله وحدت اسلامی مطرح شده و تلاشها برای تحقق این هدف با روشهای مختلف، متوقف نشده است. این میزان از تاکید از سوی رهبران جمهوری اسلامی برای تحقق اتحاد میان مسلمانان چه دلیلی میتواند داشته باشد و این تفکر در میان رهبران ایران چه جایگاهی دارد؟
یکی از مهمترین جلوههای عظیم انقلاب اسلامی در ایران، ندای رهبران آن، از امام خمینی (ره) گرفته تا مقام معظم رهبری و تمام مراجع و علما و رؤسای جمهور و فرماندهان نظامی و غیر نظامی در خصوص لزوم اتحاد میان مسلمانان به شمار میرود. آنها، مسأله اتحاد میان مسلمانان را یک مسأله اساسی و ضامن امنیت حکومت اسلامی میدانند.
اتحاد اسلامی یک مسأله و دغدغه مهم برای امام راحل به شمار میرفت و ایشان سنگ بنای تأسیس جمعیت علما را که افتخار حضور در آن، در کنار ۳۰۰ تن از علمای مسلمان در لبنان دارم گذاشت. این اقدام با رضایت و موافقت ایشان صورت گرفت و تلاش میکنیم که امانتدار خوبی در مسیر تحقق عدالت و اتحاد میان مسلمانان باشیم.
بسیاری از افراد در جهان اسلام، با یکدیگر اختلاف داشتند و زمانیکه انقلاب اسلامی در ایران مطرح شد، امام علناً حمایت خود را از تمام مستضعفان و آزادگان جهان اعلام و بر ضرورت حرکت در مسیر اتحاد میان مسلمانان تاکید کرد. امروزه هیچ هدفی و هیچ عدالتی جز با اتحاد میان شیعه و سنی نمیتواند محقق شود.
ما امروزه مفتخریم که اعلام کنیم این اتحاد به نقطه مطلوب خود رسیده و به مسیر خود ادامه میدهد و ما با تمام قدرت از این اتحاد حمایت میکنیم؛ اتحادی که دشمن برای از بین بردن آن و ایجاد تفرقه بسیار تلاش میکند.
** برخی افراد معتقدند که امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران است. چارچوبهایی که رهبر ایران برای رویارویی با چالشها طی دهههای گذشته برای محافظت از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی در پیش گرفته اند چیست؟
ما میدانیم که انقلاب برای پیروزی و تداوم به زمان زیادی احتیاج داشت تا در مسیر طبیعی و عادی خود قرار بگیرد. امام راحل از نخستین روزها و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، برای محافظت از آن و تعریف اصول انقلاب و اهداف آن تلاش کرد. بعد از گذشت ۱۰ سال از پیروزی انقلاب، امام خمینی (ره) رحلت کرد اما روح ایشان در ضمیر تمام انسانهای شریف و آزاده باقی ماند. نمیتوان این مرد فاضل و امام بزرگ را از یاد برد. به محض پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان و مستکبران یک جنگ هشت ساله را علیه ایران به راه انداختند؛ جنگی که عراق با حمایت اربابان خود به راه انداخت به خیال آنکه انقلاب را در نطفه خفه کند و نور آن را از بین ببرد اما دیدیم که نتوانستند.
انقلاب اسلامی بعد از امام راحل به یک رهبری نیاز داشت که امام نیز به ایشان اعتماد داشته باشد و او همان مقام معظم رهبری است؛ مردی که تمام وجود خود را وقف انقلاب کرده است. این مرد بزرگ توانست ایران را با سرعت شگفت انگیزی در سایه حکمت و تدبیر و علم خود به جمع کشورهای بزرگ جهان اضافه کند.
امروزه ۳۳ سال از رهبری آیت الله خامنهای بر ایران میگذرد و ایشان طی این مدت یک الگو بی نظیر و پیشرفته را در خصوص چگونگی تشکیل حاکمیت و موفقیت ملتها به جهانیان ارائه داد. الگویی که بر پایه اسلام پیشرو بنا شده است.
** شاید بتوان گفت که مقاومت در برابر اشغالگری و سلطه گری در منطقه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای حمایت از مستضعفین و توجه به مسائل اصلی امت اسلامی به شمار میرود. برخی دیگر نیز از صدور انقلاب و به زعم آنها مداخله در امور دیگر کشورها سخن میگویند. نظر شما در این خصوص و دلایل حمایت از جنبشهای مقاومت در منطقه چیست؟
من و بسیاری از افراد در لبنان، فلسطین و تمام کشورهای عربی و اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم که مسئولان ایرانی به کشورهای مختلف سفر میکردند و در رفت و آمد بودند اما خدا را شاهد میگیرم که این کشور هیچ چیزی از دوستداران و پیروان خود طلب نکرده است و هیچ دستوری به آنها دیکته نکرده و امور ملتها را به دست خودشان سپرده است.
دوستداران و محبان و پیروان ایران اسلامی در کشورهای مختلف، خودشان منافعان و مصلحت کشورشان را در نظر میگیرند و خودشان تصمیم گیرنده هستند بنابراین ادعاهای مطرح شده در خصوص تلاش ایران برای سلطه بر کشورهای دیگر از طریق انقلاب اسلامی یا مذهب تشیع و تصمیم گیری برای آنها، دروغی بیش نیست.
جمهوری اسلامی، صلابت و قدرت خود را از طریق رویایی با تحریمها و انواع جنگ افروزی ها نشان داده و نه تنها مقاومت کرده بلکه هر روز در حال پیشرفت است. این حکومت، حکومت صاحب الزمان است و زمانی خواهد رسید نور این انقلاب جهانی شده و پناهگاهی برای مستضعفین جهان میشود.
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