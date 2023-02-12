هوای بارانی اصفهان در وضعیت قابل قبول/ شاخص ۳ منطقه نارنجی است

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه بر اساس داده‌های دریافتی ۱۱ ایستگاه شهرداری در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی با اشاره به اینکه امروز سه ایستگاه پایش در دانشگاه صنعتی با میانگین ۱۳۵، بلوار کاوه با ۱۰۲ و کردآباد با ۱۳۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است، اضافه کرد: شاخص هوا امروز در سه ایستگاه پایش خیابان میرزا طاهر با ۲۷، فرشادی با ۴۴ و فیض با ۴۶ AQI در وضعیت پاک ثبت شد.‌

وی افزود: شاخص هوا در پنج ایستگاه پایش رهنان با ۸۴، سپاهان شهر با ۸۵، محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۷۹، میدان باهنر با ۶۵ و میدان انقلاب با ۵۳ AQI وضعیت سالم را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه‌های پایش شهرداری اصفهان- ۲۳ بهمن

به گزارش مهر، بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در خیابان احمدآباد با ۶۰ و بزرگراه خرازی با ۷۶ در وضعیت قابل قبول و رودکی با ۴۴ AQI در وضعیت پاک ثبت شد. امروز ایستگاه پایش هوای خیابان‌های استانداری، پروین، باغ غدیر و خواجو قطع است.

امروز ایستگاه‌های پایش هوا در سجزی با ۲۲ و شاهین شهر با ۳۴ در وضعیت پاک و در مبارکه با ۵۶ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و مابقی ایستگاه‌ها در شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی‌شهر، زرین‌شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان نیز قطع است.

از صبح امروز هوای کلان‌شهر اصفهان بارانی است و بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان طی سه روز آینده در اکثر مناطق استان وزش باد به نسبت شدید تا شدید و بارش برف و باران به طور متناوب ادامه خواهد داشت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.