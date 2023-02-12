شناسایی ۱۶۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۸۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۵۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۸ هزار و ۲۴۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۲۳۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۵ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۷۴۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، یک شهر در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهر در وضعیت زرد و ۳۵۲ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.