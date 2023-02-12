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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۰۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۶۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲ نفر فوت شدند

شناسایی ۱۶۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۲ نفر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶۱ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۸۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۵۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۸ هزار و ۲۴۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۲۳۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۵ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۷۴۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، یک شهر در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهر در وضعیت زرد و ۳۵۲ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5707373
حبیب احسنی پور

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