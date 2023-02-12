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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان مطرح کرد؛

ضرورت هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل شهری در استان همدان

ضرورت هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل شهری در استان همدان

همدان_معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: دریافت خدمات عمومی، توسعه و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی شهری از موارد حقوق عامه بوده و باید مسئولان به این حقوق اهتمام ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی مصطفوی اظهار کرد: در جهت رفاه حال شهروندان و تسهیل در عبور و مرور شهروندان و نیز کاهش ترافیک شهری باید زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل شهری افزایش یافته و به همین منظور شهروندان دسترسی آسان به نرم‌افزار جامع اتوبوسرانی در راستای توسعه هوشمندسازی از ضرورت بسیاری برخوردار است تا آنان از برنامه حرکت و میزان زمان انتظار رسیدن اتوبوس در ایستگاه‌های اتوبوس مطلع شوند.

وی اضافه کرد: امروزه معضل ترافیک سنگین در شهر همدان به لحاظ کثرت وسیله نقلیه تک‌سرنشین، عدم جانمایی صحیح مدارس غیردولتی و برخی ساختمان‌های تجاری ضمن تحمیل هزینه‌های مضاعف بر شهروندان آستانه صبر و تحمل آنان را در معابر پر ازدحام کاهش داده و زمینه ایجاد نارضایتی عمومی ناشی از ترافیک شهری را به دنبال داشته است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان لزوم امکان‌سنجی موضوع توسط مسئولان و ارائه خدمات مطلوب عمومی را جهت گرایش حداکثری شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی، تجهیز شهر به سامانه اتوبوس تندرو(BRT) و جانمایی درست پارکینگ‌های طبقاتی در شهر، همزمان با رفع گره‌های ترافیکی شهری را خواستار شدند.

کد مطلب 5707374

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