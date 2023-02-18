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۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۴۳

استاندار اردبیل خبر داد؛

تزریق ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه

تزریق ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: با تزریق ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار جدید به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه در سه ماه گذشته مجموع اعتبار هزینه شده به این پروژه به ۴۰۵ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی شامگاه شنبه در نشست با مدیران اجرایی راه آهن اردبیل – میانه با اشاره به تداوم تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های استان اردبیل اظهار کرد: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها برای پیشرفت استان اردبیل مهم و ضروری است که در این راستا تزریق اعتبارات جدید به پروژه‌های زیرساختی در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: با تزریق ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار جدید به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه مجموع اعتبارات هزینه شده برای این پروژه طی ۳ ماه گذشته به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید.

استاندار اردبیل افزود: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها برای پیشرفت استان اردبیل ضروری و دارای اهمیت بوده و در این راستا اعتبارات جدیدی به پروژه‌های زیرساختی استان تزریق شد.

عاملی بیان کرد: مهمترین پروژه زیرساختی در حال اجرای استان اردبیل پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه بوده که تلاش در راستای تکمیل نقاط بحرانی و گلوگاهی این پروژه و اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای آن از ۱۶ ماه گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اردبیل ادامه داد: در ادامه این تلاش‌ها ۱۳۲ میلیارد تومان در روزهای اخیر و ۷۵ میلیارد تومان نیز در دو هفته قبل به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه تخصیص یافت.

عاملی گفت: همچنین با ۲۴۳ میلیارد تومان اختصاص یافته طی آذر سال جاری در مجموع ۴۵۰ میلیارد تومان طی سه ماه گذشته به پروژه مهم راه‌آهن اردبیل – میانه تزریق شده است.

کد مطلب 5712266

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