به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی شامگاه شنبه در نشست با مدیران اجرایی راه آهن اردبیل – میانه با اشاره به تداوم تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های استان اردبیل اظهار کرد: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها برای پیشرفت استان اردبیل مهم و ضروری است که در این راستا تزریق اعتبارات جدید به پروژه‌های زیرساختی در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: با تزریق ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار جدید به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه مجموع اعتبارات هزینه شده برای این پروژه طی ۳ ماه گذشته به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید.

استاندار اردبیل افزود: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها برای پیشرفت استان اردبیل ضروری و دارای اهمیت بوده و در این راستا اعتبارات جدیدی به پروژه‌های زیرساختی استان تزریق شد.

عاملی بیان کرد: مهمترین پروژه زیرساختی در حال اجرای استان اردبیل پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه بوده که تلاش در راستای تکمیل نقاط بحرانی و گلوگاهی این پروژه و اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای آن از ۱۶ ماه گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اردبیل ادامه داد: در ادامه این تلاش‌ها ۱۳۲ میلیارد تومان در روزهای اخیر و ۷۵ میلیارد تومان نیز در دو هفته قبل به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه تخصیص یافت.

عاملی گفت: همچنین با ۲۴۳ میلیارد تومان اختصاص یافته طی آذر سال جاری در مجموع ۴۵۰ میلیارد تومان طی سه ماه گذشته به پروژه مهم راه‌آهن اردبیل – میانه تزریق شده است.