۸۰۰۰ متر از حریم و بستر گرگانرود در گمیشان آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در شهرستان گمیشان حدود هشت هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه گرگانرود و به طول دو کیلومتر آزادسازی انجام می‌شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های آق قلا و گمیشان افزود: این آزادسازی به تعداد ۱۸ مورد در شهرستان ساحلی گمیشان و در روستای چارقلی و در نواحی منتهی به مصب گرگانرود بوده است.

وی بیان کرد: در صورت تصرف و تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، اداره منابع آب با هماهنگی دادستان شهرستان با متجاوزان برخورد و سازه را تخریب می‌کند.

حسینی گفت: آزادبودن حریم رودخانه‌ها از ایجاد مشکل در زمان سیل پیشگیری می‌کند.

گفتنی است، گرگانرود بزرگترین رودخانه داخل استان گلستان است که از دامنه‌های شمالی البرز شرقی در شمال شرقی شهرستان کلاله سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از شهرهای گنبدکاووس و آق قلا و اضافه شدن سرشاخه‌های جنوبی مختلف، در غرب خواجه نفس در شهرستان گمیشان به دریای خزر می‌ریزد.