حسن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد هر اعتباری را که بر اساس قانون برای پروژه‌ها و حقوق و مزایا می‌پردازد، به صورت برخط و روزانه یا حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کند تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد، اظهار داشت: این مصوبه باعث ایجاد شفافیت در محل هزینه‌کرد اعتبارات و کاهش جابجایی تخصیص‌ها خواهد شد.

وی گفت: یکی از چالش‌هایی که در حوزه بودجه‌ای داریم آن است که بودجه بر اساس مفروضات بسته می‌شود در حالی که بودجه باید بر مبنای عدد و رقم تخصیص پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه بر اساس مفروضات است، چرا که منابع و مصارف بودجه به مرور به دست می‌آید و همین مسئله باعث می‌شود که بودجه از شفافیت کافی برخوردار نباشد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه به علت آنکه بودجه سالانه کشور از شفافیت لازم برخوردار باشد، این مصوبه را به تصویب رساند. البته معتقدم گزارش تخصیص‌های بودجه نباید صرفاً به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود و باید این گزارش به صحن مجلس داده شود تا هم نمایندگان و هم مردم در جریان جزئیات بودجه قرار گیرند.