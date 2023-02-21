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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۵۱

رئیس سازمان چای کشور عنوان کرد؛

ارائه تسهیلات کم بهره برای تقویت صنعت چای

ارائه تسهیلات کم بهره برای تقویت صنعت چای

رشت- رئیس سازمان چای کشور از پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه داران شمال خبر داد و گفت: این تسهیلات به منظور تقویت صنعت چای پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز شامگاه دوشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران، اظهار کرد: توجه به صنعت چای کشور در راستای اشتغالزایی و رونق اقتصادی مورد تاکید است.

وی از پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه داران شمال کشور خبر داد و افزود: این تسهیلات به منظور تقویت صنعت چای به چایکاران و کارخانه داران پرداخت می‌شود.

جهانساز ادامه داد: چایکاران و کارخانه داران برای دریافت تسهیلات بهزراعی و نوسازی کارخانجات تا پایان سال فرصت دارند به ادارات چای شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اضافه کرد: از این مقدار ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش به چایکاران برای تغذیه، نگهداری و بهزراعی باغ‌های چای و بهداشتی کردن کارخانه‌های چایسازی پرداخت شده است.

جهانساز تصریح کرد: ۳ میلیارد تومان به صورت تسهیلات سرمایه‌ای از طریق بانک‌های مهر و توسعه تعاون پرداخت شده است.

وی با اشاره به تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه داران چای افزود: این تسهیلات در ۲ نوع سرمایه در گردش و سرمایه‌ای برای بهزراعی باغات چای، نوسازی کارخانجات چای و برندسازی محصول چای پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تاکنون ۸ میلیارد تومان تسهیلات برای تسهیل خرید کود شیمیایی برای نخستین بار به کارگزاران و تعاونی‌ها پرداخت شده است، گفت: تسهیل بخشی امورات چایکاران و ساماندهی به باغات چای جزو اولویت‌های مهم این سازمان است.

جهانساز ادامه داد: امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای بیمه محصول چای از طریق صندوق توسعه چای به چایکاران پرداخت شده است.

کد مطلب 5714105

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