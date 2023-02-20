اختصاص یک دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته به بیمارستان هفت تیر دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دلفان در سخنانی از اختصاص و تحویل دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته به بیمارستان هفتم تیر شهرستان دورود خبر داد و گفت: این امر با پیگیری‌های مستمر دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و مشارکت خیرین سلامت صورت گرفته است.

وی بر لزوم توسعه، پیشرفت و تجهیز بیمارستان‌های سراسر استان لرستان تاکید کرد و گفت: دستگاه آنژیوگرافی قلبی که یکی از ابزارهای تشخیصی درمانی و نیازهای مبرم مردم این شهرستان بود، به بیمارستان شهدای هفت تیر دورود اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: این دستگاه پزشکی هسته‌ای آنژیوگرافی قلبی یکی از مدرن ترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز پزشکی دنیا است که از طریق هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای استقرار در بیمارستان شهدای هفت تیر شهرستان دورود اختصاص یافته است.

دلفان، بیان داشت: سایت محل استقرار دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان نیز با همت معاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه اجرا و به اتمام رسیده است که در آینده نزدیک شاهد افتتاح رسمی و پذیرش بیماران قلبی و عروقی و مراجعین با تعرفه دولتی در شهرستان دودود خواهیم بود.