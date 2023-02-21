۳۳۱ نفر در تصادفات جاده ای امسال گلستان فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود شهرکی، شامگاه دوشنبه در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای گلستان اظهارکرد: در ۱۱ ماه نخست سال، بیشترین حادثه در جاده‌های گلستان مربوط به محور علی آبادکتول به آزادشهر با ۲۲ فوتی و ۲۹۶ مجروح بوده و محورهای گرگان- کردکوی با ۲۲ فوتی و ۲۵۱ مجروح، مسیر گرگان- فاضل آباد با ۱۸ فوتی و ۲۳۹ مجروح، مینودشت- آزادشهر با ۱۴ فوتی و ۴۳ مجروح، آق قلا به بندرترکمن با ۱۱ فوتی و ۶۴ مجروح، محور روستایی یساقی- بندرترکمن با ۱۰ فوتی و ۳۲ مجروح و کمربندی علی آبادکتول با ۹ فوتی و ۸۴ مجروح در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس پلیس راه گلستان افزود: براساس آمار پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۸ فوتی ناشی از تصادف در جاده‌های گلستان ثبت شده که این عدد در سال جاری به ۳۳۱ نفر رسیده است و ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: همچنین تعداد مجروحان در سال گذشته، دو هزار و ۴۳۹ نفر بوده که با افزایش ۲۷ درصدی در سال جاری به سه هزار و ۹۰۷ نفر افزایش یافته است.

شهرکی با اشاره به ناایمن بودن ۶۳ بریدگی‌های استان، ادامه داد: در ماه‌های گذشته ۳۴۲ تصادف در بریدگی‌های استان روی داده است.

رئیس پلیس راه گلستان گفت که گلستان پنج هزار و ۲۵۰ کیلومتر راه داشته که ۳۰۸ کیلومتر آن بزرگراهی، ۷۵۱ کیلومتر آن اصلی، ۲۵۴ کیلومتر آن فرعی، و سه هزار و ۹۳۷ کیومتر راه روستایی است.