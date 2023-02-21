درآمدهای پایدار هلال احمر آذربایجان شرقی ۶ برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منجم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هلال احمر به عنوان جمعیتی پویا، مردمی و داوطلب محور و نهادی غیردولتی در داخل و خارج از کشور در قالب دفاتر صلیب سرخ فعالیت می‌کند و در یک سال گذشته کارهایی به صورت شبکه‌ای و هماهنگ در کل هلال احمر استان انجام شده به.گونه‌ای که به ۸۵ درصد اهداف از پیش تعیین شده کوتاه‌مدت رسیده‌ایم.

وی با تاکید بر تعاون گرایی در هلال احمر استان گفت: تعاون گرایی یعنی ما در هلال‌احمر تمامی سلایق سیاسی، سلایق اجتماعی، گروه‌های سنی و جنسیتی در کنار هم و برای خدمت به مردم تعاون و همکاری می‌کنند.

منجم افزود: در مبارزه با فساد با کسی تعارف نداریم. در صیانت از حقوق جمعیت و بیت المال با کسی تعارف نداریم و برخی از افراد متخلف در دوره جدید احکام سنگین دریافت کرده اند.

وی با اشاره به شعار زن، ایثار و انسانیت گفت: در بحبوحه شعارهای زن، زندگی و آزادی، زنان در جمعیت هلال احمر دو دوره طرح دادرس پیشرفته و مربیگری امداد و نجات کوهستان در سطح کشور به میزبانی مراغه و تبریز برگزار شد. همچنین در زلزله خوی و ترکیه امدادگران زن هلال احمر منادی ایثار و انسانیت بودند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی همکارانم و انگیزه مثبتی که ناشی از مشاهده تلاش تیم مدیریتی بود، احیای فضاهای مرده، بازنگری در درآمدهای املاک استیجاری و واحدهای خدمات رسان درآمدهای پایدار هلال احمر در یکسال اخیر رشد شش برابری داشته است. همچنین پروژه‌های یک دهه گذشته در حال افتتاح هستند.

منجم افزود: زمانی که کار را در این مجموعه شروع کردیم ۷ پروژه پایگاه امدادی با پیشرفت ۵۰ درصد گاه با عمر ۱۵ ساله در استان داشتیم که اکنون این پروژه‌ها در شهرهایی مانند ملکان، جلفا، تسوج و تبریز در مرحله افتتاح و بهره‌برداری هستند.

وی گفت: توصیه رهبری بر این که هر کجا قرار گرفتید آنجا را مرکز و محور دنیا بدانید بنده و همکارانم ارتقای خدمات و توان هلال احمر را وجهه همت خود قرار داده ایم، اینکه هرکس پرکار باشد بگوییم حتماً برای انتخابات خواهد آمد درست نیست.

وی از تحقق ۸۵ درصدی اهداف جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: با توجه به ماهیت و جنس مأموریت‌های حمعیت در یک سال اخیر نسبت به چابک سازی سازمان اقدام شده و در این ارتباط با ایجاد انگیزه در میان نیروها و افزایش روحیه تعاون بیش از ۸۵ درصد از برنامه‌های پیش بینی شده محقق شده است.

وی، موضوع امداد و نجات را مهم‌ترین دغدغه و اولویت مجموعه هلال احمر دانست و افزود: بر همین اساس پوشش همه ظرفیت‌های این حوزه در تعامل با مردم و دستگاه‌ها مد نظر بوده و ذخیره‌سازی انبارهای هلال احمر به عنوان منابعی استراتژیک در این یک سال در تمام اقلام زیستی و امدادی روندی کاملاً رو به رشد داشته و از غنی‌ترین استان‌ها به لحاظ انبار اقلام امدادی هستیم.

مدیرعامل هلال احمر استان تصریح کرد: در حوزه تجهیزاتی نیز هر چند پیش‌تر با کمبودهای و خلاءهای بساری روبه‌رو بودیم اما اکنون خودروی سخت گذر آرگو از یک دستگاه به سه دستگاه رسیده و تیم سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر نیز سه برابر شده و در این دو بخش استان برتر کشور هستیم و در خودروهای امدادی نیز همه تجهیزات فعال بوده و در حال خرید ناوگان لجستیک جدید هستیم.

وی ادامه داد: نتیجه تقویت ناوگان سنگین هلال احمر استان را نیز را در زلزله خوی دیدیم و تیم ارزیاب استان دو ساعت و ۵۰ دقیقه پس از این حادثه در منطقه زلزله زده حاضر بودند و نخستین کاروان امدادی جمعیت هلال احمر کشور نیز به واسطه آمادگی نیروهای امدادی ما در یک سال گذشته از آذربایجان‌شرقی اعزام شدند و حضور در سوریه و محورهای مواصلاتی داخلی نیز در همین محدوده زمانی اتفاق افتاده به‌طوریکه در ۵۰ روستای محصور در برف چاراویماق فعالیت می‌کنیم و به مدد الهی و حرکت‌های جمعی کاری روی زمین نمانده است.

منجم خاطرنشان کرد: هلیکوپتر هلال احمر آذربایجان‌شرقی نیز در آماده باش ۲۴ ساعته است و آموزش و ارتقای امدادگران نیز برنامه‌های دائمی و مستمر جمعیت هلال احمر استان است که در خصوص ایجاد پست‌های امدادی موقت نیز رتبه نخست کشور را دارد و رشد ۳۰۰ درصدی در حوزه آموزشی‌های عمومی و تخصصی طی یک سال گذشته نیز برای مردم و به دست خود مردم اتفاق افتاده و در حوزه معاونت جوانان نیز به دلیل رشد شاخص‌ها، میزبان دو دوره تیم‌های سحر به عنوان آموزش روانی تخصصی پس از سوانح و دوره ۱۲۰۰ نفره آموزشی در استان بودیم.

وی، بخش داوطلبی هلال احمر را پلی بین نیاز نیازمندان و توان توانمندان عنوان کرده و گفت: مجمع خیرین هلال احمر آذربایجان شرقی در حال تشکیل است و امسال کاروان ملی نذر آب نیز برای نخستین بار در خود استان و در شب یلدا نیز طرح ۲۰۲۰ برای اعطای بسته‌های عیدانه به افراد نیاز مند اجرا شد و در حوزه معاونت بهداشت نیز داروخانه هلال احمر به عنوان یکی از چهار داروخانه مرکزی استان به صورت شبانه‌روزی فعال است.

منجم با تاکید بر انقلاب در حوزه عمران و پروژه‌های نیمه تمام هلال احمر استان یادآور شد: زمانی که کار را در این مجموعه شروع کردیم ۷ پروژه پایگاه امدادی با پیشرفت ۵۰ درصد گاه با عمر ۱۵ ساله در استان داشتیم که اکنون این پروژه‌ها در شهرهایی مانند ملکان، جلفا، تسوج و تبریز در مرحله افتتاح و بهره‌برداری هستند و پروژه پایگاه امدادی شمال‌غرب نیز پس از ۱۶ سال در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و دو واحد امدادسرا ایجاد کرده‌ایم و مرکز شیمی درمانی جمعیت نیز در دست اجراست و ۲۸ سند کاداستر برای املاک اختلافی جمعیت اخذ شده است.