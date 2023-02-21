تولید ۱۵۰ هزار متر مربع فرش دستبافت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله هنرهایی که از دیرباز در خراسان جنوبی یا همان جنوب خراسان رشد و رونق داشته قالیبافی و گلیم بافی است و همین سابقه موجب شده برای از انواع فرش خراسان جنوبی چون فرش قهستان و مود شهرت جهانی پیدا کنند.

طبق آنچه مسئولان و متولیان امر می‌گویند در حال حاضر حدود ۵۰ هزار بافنده در خراسان جنوبی فعالیت دارند که موضوعاتی چون گرانی مواد اولیه و قرار نگرفتن زیر چتر حمایتی بیمه و مشکلات در حوزه صادرات از جمله دغدغه‌های آنان محسوب می‌شود.

یک گام رو به جلو برای صادرات فرش خراسان جنوبی

صدور مجوز گمرک تخصص فرش برای گمرک خراسان جنوبی چندی پیش در گفت و گو با مهر بیان کرد: یک گام رو به جلو در زمینه صادرات فرش محسوب می‌شود.

در بخش‌های دیگر علی رغم همه پیگیری‌های انجام شده بخش زیادی از قالیباف خراسان جنوبی هنوز تحت پوشش هیچ نوع بیمه قرار نگرفته‌اند که این موضوع با تداوم و ماندگاری آنان در این حرفه تأثیر مستقیم دارد.

محمد حسن کامیابی مسک، رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر در خراسان جنوبی در زمینه بافت فرش و قالی فعالیت دارند و موجب انتقال این هنر ارزشمند به نسل‌های بعدی می‌شوند.

مشکل بیمه قالیبافان

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه ۹۵ درصد از بافندگان فرش در خراسان جنوبی بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی ندارند، بیان کرد: سال‌ها این موضوع پیگیری شده ولی هنوز این مشکل باقی مانده است.

رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان‌جنوبی ادامه داد: دولت باید ۲۰ درصد حداقل حقوق را برای تأمین اجتماعی پرداخت کند که به دلایلی این مبلغ از سوی دولت پرداخت نشده و در نتیجه بافندگان فرش از بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی برخوردار نمی‌شوند.

کامیابی مسک با اشاره به اینکه امیدواریم این مشکل حل شود، بیان کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۱۵۰ هزار متر مربع فرش در خراسان جنوبی به وسیله این ۵۰ هزار بافنده تولید شده است.

فعالیت ۳۰ هزار کارگاه قالیبافی در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این فرش‌های تولید شده حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است، یادآور شد: در حال حاضر در خراسان جنوبی ۳۰ هزار کارگاه تولید فرش و قالی فعالیت دارد که در زمینه اشتغال‌زایی نقش آفرین است.

رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی گفت: این فرش‌ها در طرح‌های مختلف و متعددی بافته شده که نشان از ذوق و سلیقه هنرمندان این دیار محسوب می‌شود.