افزایش ۶۸ درصدی مبادلات تجاری روسیه و امارات

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، دنیس مانتورف، معاون نخست‌وزیر روسیه و وزیر صنعت و تجارت این کشور، در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دفاعی آیدکس ۲۰۲۳ در ابوظبی گفت که حجم تجارت روسیه و امارات در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۶۸ درصد رشد کرده و به ۹ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته مانتروف میزان صادرات روسیه به امارات طی سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلار بوده که ۷۱ درصد رشد کرده است و از سوی دیگر مسکو ۵۰۰ میلیون دلار هم از امارات واردات داشته است.

این مقام روسی گفت: شراکت بین دو کشور در حال گسترش است و این روند مثبت خود را در آمارهای تجارت روسیه و امارات نشان می‌دهد. رسیدن حجم مبادلات تجاری ابوظبی و مسکو به ۹ میلیارد دلار یک رکورد تاریخی در روابط بین دو کشور محسوب می‌شود.

مانتورف می‌گوید امارات در میان کشورهای عربی از نظر حجم تجارت با روسیه مقام اول را دارد.

در سال ۲۰۲۱ هم حجم مبادلات روسیه و امارات نسبت به سال قبل از آن ۱۱۶ درصد رشد کرده بود.

شرکت‌های روسی حضور فعالی در نمایشگاه صنایع دفاعی ابوظبی دارند و گفته می‌شود هم‌اکنون ۲۰۰ سلاح و سامانه دفاعی خود را در ابوظبی به نمایش گذاشته‌اند.