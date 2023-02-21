  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۹

تاس؛

افزایش ۶۸ درصدی مبادلات تجاری روسیه و امارات

افزایش ۶۸ درصدی مبادلات تجاری روسیه و امارات

معاون نخست‌وزیر روسیه گفت که در سال ۲۰۲۲ حجم مبادلات تجاری این کشور با امارات ۶۸ درصد رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، دنیس مانتورف، معاون نخست‌وزیر روسیه و وزیر صنعت و تجارت این کشور، در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دفاعی آیدکس ۲۰۲۳ در ابوظبی گفت که حجم تجارت روسیه و امارات در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۶۸ درصد رشد کرده و به ۹ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته مانتروف میزان صادرات روسیه به امارات طی سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلار بوده که ۷۱ درصد رشد کرده است و از سوی دیگر مسکو ۵۰۰ میلیون دلار هم از امارات واردات داشته است.

این مقام روسی گفت: شراکت بین دو کشور در حال گسترش است و این روند مثبت خود را در آمارهای تجارت روسیه و امارات نشان می‌دهد. رسیدن حجم مبادلات تجاری ابوظبی و مسکو به ۹ میلیارد دلار یک رکورد تاریخی در روابط بین دو کشور محسوب می‌شود.

مانتورف می‌گوید امارات در میان کشورهای عربی از نظر حجم تجارت با روسیه مقام اول را دارد.

در سال ۲۰۲۱ هم حجم مبادلات روسیه و امارات نسبت به سال قبل از آن ۱۱۶ درصد رشد کرده بود.

شرکت‌های روسی حضور فعالی در نمایشگاه صنایع دفاعی ابوظبی دارند و گفته می‌شود هم‌اکنون ۲۰۰ سلاح و سامانه دفاعی خود را در ابوظبی به نمایش گذاشته‌اند.

کد مطلب 5714271
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه